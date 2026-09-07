Polícia investiga caso de jovem que saltou de carro em movimento para fugir de sequestro no RJ
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de uma adolescente de 15 anos que pulou de um carro em movimento na noite de sexta-feira (04). A suspeita é de que a jovem tenha sido sequestrada enquanto voltava da escola no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio.
Em imagens gravadas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a menina caminhava na rua com uma mochila nas costas e é abordada na calçada por um veículo branco que estava estacionado. A porta do passageiro se abre e ela é puxada para dentro do carro.
Em um segundo trecho, é possível ver o momento em que a adolescente se joga do automóvel em movimento. Após a queda, ela se levanta rapidamente, pega algo que caiu no chão e corre.
Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o pai da vítima diz que ela ralou o joelho na queda e que a mochila da adolescente ficou dentro do carro. A ocorrência foi registrada na 23.ª Delegacia de Polícia do Meira.
A delegada do caso, Muriel Menezes, ressaltou a importância de alertar crianças e adolescentes para que não se aproximem de veículos desconhecidos.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que as “imagens de câmeras de segurança serão analisadas e demais diligências estão em andamento para apurar os fatos”.
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