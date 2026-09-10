Morre João Monteiro de Barros Filho, fundador da Rede Vida, aos 87 anos

Jornalista e radialista criou O Diário, a Rede Vida e grupo que opera emissoras afiliadas à Jovem Pan em Barretos

O jornalista, radialista e empresário João Monteiro de Barros Filho morreu nesta quinta-feira (10), aos 87 anos, em São Paulo. Ele fundou a Rede Vida de Televisão e do Grupo Monteiro de Barros de Comunicação.

Nascido em Barretos, em 5 de novembro de 1938, Monteiro de Barros começou a trabalhar no rádio em 1955, na PRJ-8 Rádio Barretos. No mesmo ano, idealizou a Reportagem que Não Para, projeto jornalístico que se tornou uma das marcas da comunicação barretense. Depois, atuou como gerente da Rádio Piratininga, emissora que posteriormente adquiriu.

Em 1969, fundou o jornal O Diário, primeiro diário de Barretos. A expansão dos negócios deu origem ao Grupo Monteiro de Barros, que passou a reunir diferentes emissoras de rádio na região. Ao longo dos anos, o grupo também manteve uma relação com a Jovem Pan: a Rádio Barretos tornou-se retransmissora da Jovem Pan AM em 1997 e, em 2015, passou a operar como Jovem Pan News Barretos. O grupo também administrou uma afiliada da Jovem Pan FM na região.

Um dos principais projetos de Monteiro de Barros foi a criação da Rede Vida de Televisão. A emissora nasceu em 20 de junho de 1995, a partir de uma iniciativa dele, com sede e geradora em São José do Rio Preto. O projeto teve participação do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã (Inbrac), também fundado por ele, e contou com o apoio de dioceses e lideranças da Igreja Católica. A Rede Vida se expandiu posteriormente para todo o país.

Monteiro de Barros também integrou o Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). Em nota de pesar, a entidade afirmou que o empresário teve papel de destaque na radiodifusão brasileira e ressaltou sua atuação na defesa e valorização do rádio e da televisão aberta.

Além da atividade empresarial, ocupava desde 2003 a cadeira número 27 da Academia Cristã de Letras. Era casado com Luiza Monteiro de Barros e pai dos jornalistas Luiz Antonio Monteiro de Barros e João Monteiro de Barros Neto.