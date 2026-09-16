JP Conecta Saúde debate o futuro da oncologia; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan realiza nesta quarta-feira (16), das 9h às 12h30, o JP Conecta Saúde – O Futuro da Oncologia, encontro que reúne especialistas e nomes do setor para discutir as transformações que estão redefinindo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer.
O evento acontece no Bisutti Tenerife, na Vila Olímpia, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal JP Conecta no YouTube.
ASSISTA AO VIVO:
Com apresentação da jornalista Danúbia Braga, o JP Conecta Saúde tem apoio da Siemens Healthineers e do Einstein Hospital Israelita.
A programação é dividida em três painéis, com debates sobre diagnóstico precoce e personalizado, genética, exames de imagem, inteligência artificial, teranóstica, medicina intervencionista, terapias gênicas, ensaios clínicos e formação de profissionais.
Painel 1 – Predição, Genômica e Diagnóstico Avançado
Participam do primeiro painel:
- Dr. Fernando Moura
- Dra. Barbara Juarez Amorim
- Dr. Gilberto Szarf
Painel 2 – Fronteiras do Tratamento Oncológico
O segundo painel reúne:
- Dr. Oren Smaletz
- Dr. Rodrigo Gobbo
- Dr. Carlos Alberto Buchpiguel
A discussão aborda temas como teranóstica, medicina intervencionista e a jornada centrada no paciente.
Painel 3 – Terapias Gênicas, Pesquisa e Capacitação
Participam do último painel:
- Dra. Lucila Kerbauy
- Dr. Ícaro Carvalho
- Dra. Mayana Zatz
O encontro faz parte da iniciativa JP Conecta, que reúne especialistas, empresas e instituições para debater temas relacionados a diferentes setores da sociedade.
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