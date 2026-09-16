JP Conecta Saúde debate o futuro da oncologia; acompanhe ao vivo

Evento da Jovem Pan reúne especialistas nesta quarta-feira (16) para discutir avanços na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer

A Jovem Pan realiza nesta quarta-feira (16), das 9h às 12h30, o JP Conecta Saúde – O Futuro da Oncologia, encontro que reúne especialistas e nomes do setor para discutir as transformações que estão redefinindo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer.

O evento acontece no Bisutti Tenerife, na Vila Olímpia, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal JP Conecta no YouTube.

ASSISTA AO VIVO:

Com apresentação da jornalista Danúbia Braga, o JP Conecta Saúde tem apoio da Siemens Healthineers e do Einstein Hospital Israelita.

A programação é dividida em três painéis, com debates sobre diagnóstico precoce e personalizado, genética, exames de imagem, inteligência artificial, teranóstica, medicina intervencionista, terapias gênicas, ensaios clínicos e formação de profissionais.

Painel 1 – Predição, Genômica e Diagnóstico Avançado

Participam do primeiro painel:

Dr. Fernando Moura

Dra. Barbara Juarez Amorim

Dr. Gilberto Szarf

Painel 2 – Fronteiras do Tratamento Oncológico

O segundo painel reúne:

Dr. Oren Smaletz

Dr. Rodrigo Gobbo

Dr. Carlos Alberto Buchpiguel

A discussão aborda temas como teranóstica, medicina intervencionista e a jornada centrada no paciente.

Painel 3 – Terapias Gênicas, Pesquisa e Capacitação

Participam do último painel:

Dra. Lucila Kerbauy

Dr. Ícaro Carvalho

Dra. Mayana Zatz

O encontro faz parte da iniciativa JP Conecta, que reúne especialistas, empresas e instituições para debater temas relacionados a diferentes setores da sociedade.