JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Jovem Pan

JP Conecta Saúde debate o futuro da oncologia; acompanhe ao vivo

Evento da Jovem Pan reúne especialistas nesta quarta-feira (16) para discutir avanços na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer

Jovem Pan

JP Conecta Saúde debate o futuro da oncologia; acompanhe ao vivo
JP Conecta Saúde debate o futuro da oncologia; acompanhe ao vivo Divulgação

A Jovem Pan realiza nesta quarta-feira (16), das 9h às 12h30, o JP Conecta Saúde – O Futuro da Oncologia, encontro que reúne especialistas e nomes do setor para discutir as transformações que estão redefinindo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer.

O evento acontece no Bisutti Tenerife, na Vila Olímpia, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal JP Conecta no YouTube.

ASSISTA AO VIVO:

Com apresentação da jornalista Danúbia Braga, o JP Conecta Saúde tem apoio da Siemens Healthineers e do Einstein Hospital Israelita.

A programação é dividida em três painéis, com debates sobre diagnóstico precoce e personalizado, genética, exames de imagem, inteligência artificial, teranóstica, medicina intervencionista, terapias gênicas, ensaios clínicos e formação de profissionais.

Painel 1 – Predição, Genômica e Diagnóstico Avançado

Participam do primeiro painel:

  • Dr. Fernando Moura
  • Dra. Barbara Juarez Amorim
  • Dr. Gilberto Szarf

Painel 2 – Fronteiras do Tratamento Oncológico

O segundo painel reúne:

  • Dr. Oren Smaletz
  • Dr. Rodrigo Gobbo
  • Dr. Carlos Alberto Buchpiguel

A discussão aborda temas como teranóstica, medicina intervencionista e a jornada centrada no paciente.

Painel 3 – Terapias Gênicas, Pesquisa e Capacitação

Participam do último painel:

  • Dra. Lucila Kerbauy
  • Dr. Ícaro Carvalho
  • Dra. Mayana Zatz

O encontro faz parte da iniciativa JP Conecta, que reúne especialistas, empresas e instituições para debater temas relacionados a diferentes setores da sociedade.

Assuntos

continue lendo

Jovem Pan Morre João Monteiro de Barros Filho, fundador da Rede Vida, aos 87 anos Jornalista e radialista criou O Diário, a Rede Vida e grupo que opera emissoras afiliadas à Jovem Pan em Barretos
  1. Polícia investiga caso de jovem que saltou de carro em movimento para fugir de sequestro no RJ Estadão Conteúdo · há 1 semana
  2. Adolescente é arrastada após motorista de aplicativo tentar fugir com troco Estadão Conteúdo · há 1 semana
  3. Rio Grande do Sul tem chuva congelante e menor temperatura do ano Estadão Conteúdo · há 1 semana
  4. Em sabatina da Jovem Pan, Cury acerta dados sociais, mas erra ao citar reincidência e endividamento Jovem Pan · há 1 semana