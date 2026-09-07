Rio Grande do Sul tem chuva congelante e menor temperatura do ano

Prefeitura também compartilhou vídeos da neve na região, assim como a página de turismo "Gramado Blog", com mais de 800 mil seguidores

Na legenda, ele comemorava: "Quando neva a gente volta a ser criança"

Na tarde do domingo (06), foram registradas neve e chuva congelante em diversos pontos da Serra Gaúcha.

Vídeos nas redes sociais mostram moradores se divertindo com a precipitação em Canela, município no Rio Grande do Sul. Um morador publicou imagens por volta das 22h20, no bairro Vila Maggi, em Canela. Na legenda, ele comemorava: “Quando neva a gente volta a ser criança”.

A Prefeitura também compartilhou vídeos da neve na região, assim como a página de turismo “Gramado Blog”, com mais de 800 mil seguidores.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou 7,9 ºC às 15h deste domingo. À noite, por volta das 22h, os termômetros marcaram cerca de 3 ºC. Já nesta segunda-feira (07), levantamento da MetSul Meteorologia apontou temperatura de -0,3 ºC em Canela.

Meteorologistas confirmaram as publicações nas redes sociais. De acordo com eles, o ar frio de origem polar entrou com muita força sobre o centro-sul do Brasil no domingo, e a combinação do frio intenso com muita umidade possibilitou a ocorrência de precipitações invernais.

No entanto, o Climatempo salientou que, em Gramado, ocorreu chuva congelante, e não neve. “Enquanto na neve a chuva já sai congelada de dentro da nuvem, formando os flocos de neve, na chuva congelante há uma chuva líquida que congela ao tocar o solo”, diferencia o meteorologista Márcio Bueno, da Tempo OK.

Nas redes sociais, a Secretaria de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes compartilhou vídeos da neve na região. Em um dos registros, um grupo passeia a cavalo enquanto a neve cai. “A neve chegou e pintou de branco as paisagens de São José dos Ausentes”, escreveu a pasta.

A previsão é de que o clima propício para geadas perdure até a madrugada de terça (08).

No Estado de São Paulo, as cidades que enfrentaram as temperaturas mais geladas foram Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com 8,9ºC, e Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, com 10,8ºC.