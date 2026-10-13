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Equipe de reportagem da Jovem Pan é hostilizada em evento do PT; emissora repudia violência

A organização do evento e representantes do PT entraram em contato, pediram desculpas e se solidarizaram com o repórter João Vitor Revedilho

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Repórter da Jovem PAn atacado
Repórter da Jovem PAn atacado Reprodução/Instagram/@jovempannews

A equipe de reportagem da Jovem Pan foi hostilizada nesta terça-feira (13) durante evento do Partido dos Trabalhadores (PT), realizado no Largo da Batata, em São Paulo. O episódio aconteceu quando o repórter João Vitor Revedilho fazia uma entrada ao vivo no Jornal Jovem Pan. Durante sua participação, João e o cinegrafista Fabiano Araújo foram acertados com comida e bebida que foram arremessadas contra eles, além de gritos e ofensas.

Todo ocorrido impossibilitou que o repórter continuasse realizado o seu trabalho no local. A organização do evento e representantes do PT entraram em contato, pediram desculpas e se solidarizaram com o João.

Apesar dos ataque, o repórter e o cinegrafista estão bem. A Jovem Pan repudia com veemência a violência contra o repórter João Revedilho e o cinegrafista Fabiano Araújo durante ato realizado em São Paulo por correligionários do Partido dos Trabalhadores, e agradece a manifestação de apoio e o respaldo oferecido pelos organizadores do evento.

Confira nota

A Jovem Pan repudia com veemência a violência contra o repórter João Revedilho e o cinegrafista Fabiano Araújo durante ato realizado em São Paulo por correligionários do Partido dos Trabalhadores.

O repórter teve seu trabalho interrompido de forma hostil, havendo a necessidade de ser assistido por seguranças no local.

Privar a imprensa de trabalhar é em si uma violência contra toda a sociedade. Em pleno período eleitoral é uma violência contra os valores que sustentam a democracia.

A Jovem Pan agradece a manifestação de apoio e o respaldo oferecido pelos organizadores do evento, informa que o repórter e o cinegrafista estão bem e lamenta a postura nada republicana e antidemocrática de parte dos eleitores que estavam no ato”


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