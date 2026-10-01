Jovem Pan terá cobertura especial das eleições 2026 neste domingo; veja programação

Transmissão começa às 7h e acompanha a votação, a apuração e os resultados em todo o Brasil, com reportagens ao vivo, entrevistas e análises

A Jovem Pan terá uma programação especial neste domingo (4) para acompanhar as eleições de 2026, com cobertura ao vivo desde as 7h. A transmissão será realizada pela TV, rádio, YouTube e demais plataformas digitais da emissora, com equipes de reportagem em diferentes regiões do país.

Ao longo do dia, os jornalistas vão acompanhar a votação dos candidatos à Presidência da República, aos governos estaduais e ao Senado, além da movimentação dos eleitores e das principais ocorrências nos locais de votação. A cobertura também terá informações dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A partir das 17h, com o encerramento da votação, o foco será a apuração dos votos, com atualização dos resultados em tempo real, entradas ao vivo dos repórteres e análises dos comentaristas da Jovem Pan.

Veja a programação especial da Jovem Pan para as eleições 2026

7h – Jornal da Manhã: Paula Nobre e Roberto Nonato abrem a cobertura com as primeiras informações sobre a votação e reportagens ao vivo.

Paula Nobre e Roberto Nonato abrem a cobertura com as primeiras informações sobre a votação e reportagens ao vivo. 11h – Cobertura eleitoral: Márcia Dantas e Thiago Uberreich acompanham a movimentação dos eleitores, as notícias dos TREs e do TSE e a votação dos candidatos.

Márcia Dantas e Thiago Uberreich acompanham a movimentação dos eleitores, as notícias dos TREs e do TSE e a votação dos candidatos. 14h – Cobertura eleitoral: Cassius Zeilmann assume a programação com atualizações das equipes de reportagem e da rede de afiliadas da Jovem Pan em todo o Brasil.

Cassius Zeilmann assume a programação com atualizações das equipes de reportagem e da rede de afiliadas da Jovem Pan em todo o Brasil. 17h – Apuração dos votos: Beatriz Frehener e Evandro Cini comandam a cobertura dos resultados, com informações em tempo real e análises dos comentaristas.

Beatriz Frehener e Evandro Cini comandam a cobertura dos resultados, com informações em tempo real e análises dos comentaristas. 22h30 – Roda de análise: Jornalistas e comentaristas debatem os resultados das urnas, os principais acontecimentos do dia e o cenário político após a votação.

Comentaristas e entrevistas

A programação contará com a participação de mais de 20 entrevistados, entre especialistas, autoridades e representantes políticos, para discutir os principais acontecimentos da eleição.

Entre os comentaristas previstos estão André Marsiglia, Roberto Motta, Alan Ghani, Jess Peixoto, Dora Kramer, Denise Campos de Toledo, Bruno Musa, Felipe D’Avila, Fabio Piperno, Nelson Kobayashi, José Maria Trindade, Thulio Nassa e Lucas Mehero.

A cobertura será transmitida em cadeia pela Jovem Pan FM, TV aberta, TV por assinatura, redes de rádio News e FM, canal FAST e YouTube, reunindo as equipes de jornalismo da emissora para acompanhar a votação, a apuração e a repercussão dos resultados.