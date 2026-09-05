Nikolas Ferreira apaga postagem com documento falso atribuído à PF

Imagem dizia que não havia indícios de crime em conversas do deputado com Daniel Vorcaro; Polícia Federal negou autoria do material

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) apagou uma publicação em que havia compartilhado um documento falso atribuído à Polícia Federal sobre conversas dele com Daniel Vorcaro, investigado no caso Banco Master.

A imagem foi publicada pelo parlamentar na noite de quinta-feira (3) e afirmava que a PF não havia encontrado indícios de crime nas conversas entre Nikolas e Vorcaro. Na sexta-feira (4), a corporação negou ser autora do documento.

Segundo a reportagem, uma verificação da imagem identificou uma marca associada a conteúdo sintético gerado por inteligência artificial. O documento também apresentava erros de português e uma data inconsistente.

A publicação permaneceu disponível por cerca de 20 horas. Nikolas tem aproximadamente 22 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em nota, a assessoria do deputado afirmou que ele republicou o conteúdo a partir de um portal e retirou a postagem assim que soube que o documento era falso.

Nikolas passou a ser citado no caso Master após a divulgação de uma conversa com Vorcaro. Nas mensagens, o deputado pede ajuda relacionada à liberação de um ativo minerário. Vorcaro também afirma ter custeado voos para o parlamentar.