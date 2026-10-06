Debate presidencial Band/Jovem Pan é adiado para dia 18 de outubro
A Jovem Pan transmite no domingo, 18 de outubro, o Debate Presidencial Band/Jovem Pan, que tem como convidados Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidatos à Presidência da República que avançaram para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o dia 25 de outubro. O evento estava marcado para a semana anterior, mas foi remanejado.
O encontro será realizado uma semana antes da votação decisiva e colocará frente a frente os dois candidatos mais votados no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Flávio Bolsonaro recebeu 47,04% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.
A cobertura da Jovem Pan será multiplataforma, com transmissão simultânea pela Rádio Jovem Pan News e afiliadas e pela Jovem Pan News (TV aberta e TV paga). Além da exibição do debate na íntegra, a emissora terá uma programação especial com informações dos bastidores, acompanhamento das campanhas e análises dos comentaristas.
O Debate Presidencial Band/Jovem Pan será realizado nos estúdios da Band, em São Paulo.
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