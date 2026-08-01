Caminhão-bomba explode na Colômbia dias antes da posse de Abelardo de la Espriella

Ao menos 11 pessoas ficaram feridas após a explosão do veículo

Um caminhão carregado de explosivos foi detonado neste sábado (1) ao lado de uma delegacia de polícia na cidade colombiana de Cúcuta, perto da fronteira com a Venezuela, seis dias antes da posse do presidente eleito Abelardo de la Espriella. Até o momento, as informações são de que pelo menos 11 pessoas ficaram feridas com a explosão.

De la Espriella, líder da extrema direita, assumirá o poder em 7 de agosto na cidade de Cali. Ele sucederá Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história do país.

Com o apoio do governo do presidente americano Donald Trump, o presidente eleito prometeu intensificar a luta contra as guerrilhas e grupos do narcotráfico que alimentam a pior onda de violência da última década no país, principal produtor de cocaína do mundo.

Posse do novo presidente

A posse de De la Espriella terá um dos maiores esquemas de segurança já previstos para este tipo de cerimônia, com um dispositivo de quase 11 mil soldados e policiais que devem efetuar operações terrestres, aéreas e marítimas.

A cerimônia acontece tradicionalmente na sede do Congresso em Bogotá, mas o mandatário eleito pediu a transferência da cerimônia para Cali, no sudoeste do país, uma região afetada pelos confrontos entre grupos de narcotraficantes e guerrilheiros.

As guerrilhas fizeram advertências ao presidente eleito, que pretende romper com as negociações de paz que Petro mantinha com diferentes organizações armadas. De la Espriella denunciou em diversas ocasiões a existência de um plano para matá-lo.

Campanha eleitoral turbulenta

A campanha eleitoral foi marcada pela violência política e pela intensificação do conflito armado, com bombas, drones explosivos e vários atentados contra as forças de segurança.

Em junho de 2025, o pré-candidato à presidência e senador de direita Miguel Uribe Turbay foi baleado em um comício em Bogotá. Ele morreu dois meses depois.

Abelardo de la Espriella buscava inicialmente assumir a presidência em uma unidade militar no conturbado departamento de Cauca, mas Petro não autorizou a iniciativa.

*Com informações da AFP