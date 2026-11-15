Em meio a tensões, OTAN reduz reuniões e suspende cúpula em 2027

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, afirmou na quinta-feira que "ainda não há uma posição comum sobre quando a cúpula será realizada; com certeza não em 2027"

Um soldado patrulha do lado de fora do prédio onde são realizadas as reuniões da cúpula de dois dias dos Chefes de Estado e de Governo da OTAN, em Haia, em 24 de junho de 2025. (Foto de JOHN THYS / AFP)

Em meio a tensões sobre gastos com defesa, o Irã e a guerra na Ucrânia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) está reduzindo suas reuniões de alto nível e não realizará uma cúpula de líderes na Albânia em 2027, como estava previsto.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, afirmou na quinta-feira que “ainda não há uma posição comum sobre quando a cúpula será realizada; com certeza não em 2027”. Ele acrescentou que “em 2028, se houver uma cúpula, será em Tirana”, a capital da Albânia.

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, minimizou a questão. “Somos flexíveis com as cúpulas da OTAN”, afirmou em uma entrevista à Associated Press. “Temos cúpulas quando precisamos delas”, acrescentou, indicando que realizarão a próxima “quando houver necessidade”.

Até cerca de dez anos atrás, a OTAN realizava cúpulas a cada dois anos. As reuniões ministeriais também vêm sendo reduzidas.

Não se trata apenas de encontros entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus homólogos. Os ministros da Defesa da OTAN costumam se reunir em outubro, mas no mês passado não houve conversas e não há nenhuma prevista para outubro de 2027. Além disso, os ministros das Relações Exteriores têm apenas uma reunião programada para o próximo ano, em vez de duas – o que a OTAN descreve como um “pacote de reorganização”.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o secretário de Estado, Marco Rubio, faltaram a uma reunião da OTAN ou saíram antes do término das conversas desde que assumiram seus cargos. Hegseth tem aproveitado as reuniões ministeriais de Defesa para repreender ou pressionar os aliados europeus e o Canadá.