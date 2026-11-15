Trump: investidores de todo o mundo odiaram ver o que aconteceu no dia da eleição
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que investidores não gostaram do resultado das eleições de meio de mandato no país e que o mercado de ações perdeu U$ 3 trilhões. A votação terminou com uma mudança histórica no Congresso norte-americano: a vitória dos democratas impôs uma derrota ao presidente Trump e seu partido Republicano.
“Alguém notou que imediatamente após a eleição o mercado de ações perdeu 3 trilhões de dólares em valor? Em outras palavras, investidores de todo o mundo odiaram ver o que aconteceu no dia da eleição. Mas não tenham medo, o mercado subiu desde então, e a América em breve será MAIOR DO QUE NUNCA!”, diz a postagem em sua rede social Truth Social, publicada na noite deste sábado.
Assuntos
continue lendo
- Canadá anuncia aporte de US$ 400 milhões a fundo de proteção de florestas Estadão Conteúdo · há 1 hora
- Ataque ucraniano provoca incêndio em central petroquímica russa AFP · há 2 horas
- Irã ataca o Bahrein pela segunda vez em três dias AFP · há 2 horas
- Guatemala declara estado de sítio em região afetada pelo narcotráfico AFP · há 2 horas