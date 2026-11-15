JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fora do ar
Mundo

Trump: investidores de todo o mundo odiaram ver o que aconteceu no dia da eleição

A votação terminou com uma mudança histórica no Congresso norte-americano: a vitória dos democratas

Estadão Conteúdo

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que investidores não gostaram do resultado das eleições de meio de mandato no país e que o mercado de ações perdeu U$ 3 trilhões. A votação terminou com uma mudança histórica no Congresso norte-americano: a vitória dos democratas impôs uma derrota ao presidente Trump e seu partido Republicano.

“Alguém notou que imediatamente após a eleição o mercado de ações perdeu 3 trilhões de dólares em valor? Em outras palavras, investidores de todo o mundo odiaram ver o que aconteceu no dia da eleição. Mas não tenham medo, o mercado subiu desde então, e a América em breve será MAIOR DO QUE NUNCA!”, diz a postagem em sua rede social Truth Social, publicada na noite deste sábado.

Assuntos

continue lendo

Elon Musk e Trump Mundo Trump planeja levar Musk em sua viagem à Ásia e deve evitar falar sobre o caso da Nvidia A viagem ocorre enquanto se espalham as consequências da saída de Jensen Huang do cargo de CEO da Nvidia por ter um caso extraconjugal com uma suposta agente do governo chinês
  1. Canadá anuncia aporte de US$ 400 milhões a fundo de proteção de florestas Estadão Conteúdo · há 1 hora
  2. Ataque ucraniano provoca incêndio em central petroquímica russa AFP · há 2 horas
  3. Irã ataca o Bahrein pela segunda vez em três dias AFP · há 2 horas
  4. Guatemala declara estado de sítio em região afetada pelo narcotráfico AFP · há 2 horas