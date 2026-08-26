Pessoas correndo, prédios destruídos: veja vídeos da destruição no Nepal e na China
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um deslizamento de lama e água atinge a região de fronteira entre o Nepal e o Tibete, território administrado pela China, nesta quarta-feira (26). O desastre ocorre após fortes chuvas e faz parte de uma série de inundações que deixaram pelo menos 95 mortos no Nepal, segundo a polícia. Centenas de pessoas estão desaparecidas.
No vídeo, é possível ver a água e a lama avançando pela área do posto de fronteira e atingindo edifícios e veículos. As imagens também mostram pessoas correndo para deixar o local enquanto a inundação se aproxima.
Veja os vídeos abaixo:
A região atingida fica próxima a Rasuwa, no norte do Nepal. Segundo as autoridades, a cheia afetou áreas próximas à fronteira com o Tibete e interrompeu estradas, o fornecimento de energia e as comunicações.
Entre os desaparecidos estão 384 turistas, sendo 291 estrangeiros e 93 nepaleses, de acordo com o Conselho de Turismo do Nepal. As informações foram reunidas inicialmente a partir de dados fornecidos por empresas de turismo e viagens. As autoridades ainda tentam localizar essas pessoas.
A inundação atingiu Syabrubesi, ponto de partida para a trilha de Langtang, uma área frequentada por turistas. O local também é utilizado por pessoas que fazem peregrinações religiosas até Kailash Mansarovar.
Equipes de emergência continuam as buscas por moradores e turistas que perderam contato. O Exército do Nepal mobilizou 14 helicópteros para auxiliar nas operações. Moradores de áreas próximas aos rios também foram orientados a deixar essas regiões.
Possível causa
Uma das hipóteses avaliadas pelas autoridades é que uma avalanche de gelo tenha atingido o rio Lhende e contribuído para a inundação. A possibilidade foi levantada pelo cientista Qianggong Zhang, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado da Montanha (ICIMOD), com sede em Katmandu.
A hipótese ainda não foi confirmada pelas autoridades.
O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, convocou uma reunião de emergência da agência responsável pela gestão de desastres. Equipes médicas, de busca e da Cruz Vermelha foram mobilizadas para atuar na região.
Deslizamento também atingiu o Tibete
Do outro lado da fronteira, um deslizamento de terra atingiu a região do porto de Gyirong, no Tibete. Imagens de câmeras de segurança registraram a lama e a água avançando sobre construções e veículos.
Segundo a imprensa oficial chinesa, houve mortos e desaparecidos no local. Até o momento, as autoridades chinesas não divulgaram um balanço de vítimas.
O presidente da China, Xi Jinping, determinou a mobilização de recursos para as operações de resgate. A orientação é priorizar a localização das pessoas desaparecidas e o atendimento aos feridos.
As autoridades também determinaram o reforço dos sistemas de alerta na região para reduzir os riscos de novos episódios.
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