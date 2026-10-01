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Nasa lança missão Crew-13 com 4 astronautas à Estação Espacial Internacional

Segundo a agência, as pesquisas devem ser usadas em futuras missões à Lua e a Marte

Júlia Lara

Astronautas antes do lançamento da missão Crew-13
Astronautas antes do lançamento da missão Crew-13 Foto: Marco Bello / AFP

A NASA e a SpaceX lançaram nesta quinta-feira (1º) a missão Crew-13 que enviou quatro astronautas a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Segundo a NASA, os tripulantes são Jessica Watkins, comandante da missão; Luke Delaney, piloto; o astronauta da Agência Espacial Canadense (CSA) Joshua Kutryk; e o cosmonauta da Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

O objetivo da missão é a realização de experimentos científicos. Segundo a Nasa, as pesquisas devem ser usadas em futuras missões à Lua e a Marte.

“Eles darão continuidade a um trabalho importante a bordo da Estação Espacial Internacional, enquanto nos ajudam a construir a experiência e as capacidades necessárias para missões ambiciosas à Lua e além. Parabéns à tripulação e às equipes da NASA e da SpaceX que tornaram o lançamento de hoje possível”, disse o administrador da NASA, Jared Isaacman.

O lançamento aconteceu às 12h10 no horário de Brasília, a partir do Complexo de Lançamento 40, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

Um foguete Falcon 9 da SpaceX lançou a espaçonave Dragon em órbita. A previsão da NASA é que a nave chegue à estação espacial cerca de 7 horas e 50 minutos após o lançamento.

Caso a viagem aconteça como planejado, ela será a mais rápida de uma nave norte-americana até a estação. A acoplagem está prevista para aproximadamente 19h.

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