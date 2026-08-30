Naufrágio no Chipre deixa oito mortos e 17 desaparecidos

As causas do naufrágio ainda não foram determinadas, mas um passageiro resgatado declarou à imprensa local que ouviu uma explosão

Pelo menos oito pessoas morreram e 17 continuam desaparecidas após o naufrágio de uma balsa com 267 pessoas a bordo diante da costa do Chipre do Norte, informaram as autoridades locais a meios de comunicação turcos.

As causas do naufrágio ainda não foram determinadas, mas um passageiro resgatado declarou à imprensa local que ouviu uma explosão na proa antes de a embarcação virar.

O capitão da embarcação foi detido depois que os sobreviventes relataram as deficientes medidas de segurança a bordo, especialmente a falta de coletes salva-vidas suficientes e de assistência por parte da tripulação.

“Algumas pessoas tiveram que pular na água sem colete salva-vidas (…) Foi, literalmente, uma luta pela sobrevivência”, declarou Efe Mültici à CNN Türk.

A balsa transportava 267 passageiros e ainda há 17 pessoas desaparecidas, informou a agência oficial TAK.

Segundo o primeiro-ministro da República Turca do Norte de Chipre (RTNC), Unal Ustel, além do capitão da embarcação, outros sete tripulantes também foram presos.

A embarcação virou pouco depois de zarpar do porto de Kyrenia com destino à cidade turca de Tasucu.

Em imagens transmitidas pela televisão turca, era possível ver a balsa depois de ter virado, com pessoas usando coletes salva-vidas sobre o casco laranja da embarcação. Vários barcos da região foram prestar assistência.

A República Turca do Norte de Chipre, reconhecida exclusivamente pela Turquia, controla o terço norte da ilha de Chipre, dividida desde 1974.

Ancara ocupou essa parte da ilha na época em resposta a um golpe orquestrado por Atenas e executado por cipriotas gregos, com o objetivo de anexar a ilha à Grécia. Atualmente, a República Turca do Norte de Chipre conta com conexões aéreas e marítimas com a Turquia.