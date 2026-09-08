Pilotos do avião de carga da Amazon que caiu em Miami recebem alta do hospital

A aeronave atravessou a cerca perimetral do aeroporto no domingo (6), atingiu dois veículos e matou cinco pessoas

Parte traseira do avião em Miami após incêndio e atingir carros em aeroporto

Os dois pilotos de um avião de carga da Amazon que saiu da pista após o pouso no aeroporto internacional de Miami receberam alta do hospital, informaram as autoridades nesta terça-feira (8).

A aeronave, um Boeing 767-300 fabricado em 1994 e operado por um terceirizado da Amazon, atravessou a cerca perimetral do aeroporto no domingo, atingiu dois veículos e matou cinco pessoas.

A xerife do condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, disse em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que outras três pessoas permanecem hospitalizadas, duas em estado grave e uma estável.

Cordero-Stutz acrescentou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) está liderando a investigação sobre o acidente, enquanto seu gabinete conduzirá sua própria investigação sobre as mortes.

A chefe do NTSB, Jennifer Homendy, disse na segunda-feira (7) que as caixas-pretas contendo as gravações de voz da cabine e os dados de voo da aeronave, que partiu de San Juan, Porto Rico, foram recuperadas.

As cinco pessoas mortas eram funcionárias de uma empresa de limpeza que presta serviços para companhias aéreas e estavam dentro de uma van. Homendy disse que o avião parou 400 metros depois da superfície asfaltada da pista.

Após o acidente, centenas de voos foram atrasados no aeroporto mais movimentado da Flórida.