Rússia atacou empresa na região de Dnipro, deixando 5 feridos e 4 mortos, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, em uma publicação em sua conta no X, que a Rússia atacou na noite desta sexta, 4, uma empresa civil em Kamianske, na região de Dnipro, matando quatro pessoas e ferindo outras cinco.

Segundo Zelensky, edifícios residenciais foram danificados nas regiões de Kherson, Boryspil e Kharkiv. Em Sumy e Mykolaiv, drones atingiram shoppings e houve ataques nos aeroportos em Kiev e Boryspil que, de acordo com ele, foram “deliberados pela primeira vez em algum tempo”.

“Claramente, esses ataques russos aos aeroportos são uma reação às discussões e preparativos para a possibilidade de o lado dos EUA usar uma aeronave para viajar para a Ucrânia e pousar no Aeroporto de Kyiv ou no Aeroporto de Boryspil. ‘Shaheds’ russo-iranianos em resposta à diplomacia americana”, escreveu.

Considerando o movimento russo, o presidente afirmou que, na próxima semana, a Ucrânia ajustará a sua operação de acordo com o espaço aéreo russo, que, segundo ele, se tornou perigoso por causa de seus drones e mísseis no céu. “Claro, não há e não haverá ameaças à diplomacia de nossa parte. A Ucrânia está interessada em trazer a paz mais perto. A Rússia será responsabilizada pelo que faz”, declarou.