JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Mundo

Rússia e Coreia do Norte abrem a 1ª ligação rodoviária através da fronteira compartilhada

Ponte sobre o rio Tumen tem 1 quilômetro de comprimento e possui duas faixas, permitindo que até 300 veículos por dia passem por um ponto de passagem

Estadão Conteúdo

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram, pela primeira vez, nesta quinta-feira (25) na cidade russa de Vladivostk
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram, pela primeira vez, nesta quinta-feira (25) na cidade russa de Vladivostk Agência EFE

A Rússia e a Coreia do Norte abriram a primeira ponte rodoviária através de sua fronteira compartilhada na segunda-feira (07), um desdobramento que autoridades russas saudaram como um impulso aos laços cada vez mais profundos entre as nações.

A ponte sobre o rio Tumen tem 1 quilômetro de comprimento e possui duas faixas, permitindo que até 300 veículos por dia passem por um ponto de passagem de fronteira recém-construído, disse o governo russo em um comunicado.

“Estou convencido de que a expansão da infraestrutura de transporte perto da fronteira dará um impulso poderoso ao desenvolvimento adicional da cooperação comercial, econômica, tecnológica, científica e cultural entre a Federação Russa e a República Popular Democrática da Coreia”, disse o Primeiro-Ministro Mikhail Mishustin, que participou da cerimônia de abertura via link de vídeo.

As relações e programas de intercâmbio entre a Rússia e a Coreia do Norte têm florescido nos últimos anos, com a Coreia do Norte fornecendo munições e tropas para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

A Coreia do Norte tem recebido turistas russos desde fevereiro de 2024, em meio ao relaxamento gradual das restrições pandêmicas.

A Coreia do Norte e a Rússia, que já são servidas por uma ponte ferroviária e serviço aéreo, concordaram em 2024 em construir uma ponte para automóveis sobre o rio Tumen, que corre ao longo das fronteiras da Coreia do Norte com a Rússia e a China. A construção começou no ano passado.

Assuntos

continue lendo

O presidente russo Vladimir Putin fala com jornalistas após uma reunião ampliada do Conselho Supremo da União Econômica Eurasiática no resort Igora, nos arredores de São Petersburgo Mundo Kremlin não descarta retomada das negociações entre Moscou, Kiev e Washington Porta-voz destacou que "qualquer tentativa (...) representa um passo em direção à paz"
  1. Israel está agindo de forma ‘irracional’ em Gaza devido às eleições, diz genro de Trump Estadão Conteúdo · há 7 horas
  2. IA avançada pode representar um ‘risco existencial para a humanidade’, alerta ONU AFP · há 7 horas
  3. Avalanche no Cáucaso russo mata 11 alpinistas AFP · há 7 horas
  4. Trump sugere mudar o nome do estado do Novo México para ‘Nova América’ AFP · há 8 horas