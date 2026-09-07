Rússia e Coreia do Norte abrem a 1ª ligação rodoviária através da fronteira compartilhada

Ponte sobre o rio Tumen tem 1 quilômetro de comprimento e possui duas faixas, permitindo que até 300 veículos por dia passem por um ponto de passagem

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram, pela primeira vez, nesta quinta-feira (25) na cidade russa de Vladivostk

A Rússia e a Coreia do Norte abriram a primeira ponte rodoviária através de sua fronteira compartilhada na segunda-feira (07), um desdobramento que autoridades russas saudaram como um impulso aos laços cada vez mais profundos entre as nações.

A ponte sobre o rio Tumen tem 1 quilômetro de comprimento e possui duas faixas, permitindo que até 300 veículos por dia passem por um ponto de passagem de fronteira recém-construído, disse o governo russo em um comunicado.

“Estou convencido de que a expansão da infraestrutura de transporte perto da fronteira dará um impulso poderoso ao desenvolvimento adicional da cooperação comercial, econômica, tecnológica, científica e cultural entre a Federação Russa e a República Popular Democrática da Coreia”, disse o Primeiro-Ministro Mikhail Mishustin, que participou da cerimônia de abertura via link de vídeo.

As relações e programas de intercâmbio entre a Rússia e a Coreia do Norte têm florescido nos últimos anos, com a Coreia do Norte fornecendo munições e tropas para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

A Coreia do Norte tem recebido turistas russos desde fevereiro de 2024, em meio ao relaxamento gradual das restrições pandêmicas.

A Coreia do Norte e a Rússia, que já são servidas por uma ponte ferroviária e serviço aéreo, concordaram em 2024 em construir uma ponte para automóveis sobre o rio Tumen, que corre ao longo das fronteiras da Coreia do Norte com a Rússia e a China. A construção começou no ano passado.