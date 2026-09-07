Rússia retoma ataques a Kiev após três dias

As forças ucranianas também haviam suspendido seus ataques à região de Moscou

A Rússia retomou os ataques a Kiev, após uma pausa de três dias para permitir a visita dos enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, anunciaram autoridades ucranianas na noite desta segunda-feira.

“A defesa aérea foi ativada em Kiev”, informou a administração militar da capital ucraniana. Segundo os serviços de emergência, prédios foram afetados em dois distritos nos arredores de Kiev.

A agência estatal russa Tass confirmou que “a pausa de três dias nos ataques a Kiev chegou ao fim”. As forças ucranianas também haviam suspendido seus ataques à região de Moscou.

Retomada das negociações

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira (7) que “não descarta” a retomada das negociações entre Moscou, Kiev e Washington para encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia, após uma visita dos enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.

“Também não descartamos a retomada do formato tripartite, mas ainda é cedo demais para falar sobre o local e as datas específicas”, declarou aos jornalistas o porta‑voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

O porta-voz destacou que “qualquer tentativa (…) representa um passo em direção à paz” e agradeceu aos negociadores americanos.

Steve Witkoff e Jared Kushner viajaram a Moscou no sábado, onde se reuniram com o presidente Vladimir Putin, e no domingo seguiram pela primeira vez para Kiev, onde conversaram com o mandatário ucraniano, Volodimir Zelensky.