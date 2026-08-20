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Terremoto de magnitude 6,7 atinge sul do Peru

O sismo teve seu epicentro cerca de 791 km a leste da capital, Lima

Jovem Pan e AFP

Terremoto de magnitude 6,7 atinge sul do Peru
Terremoto de magnitude 6,7 atinge sul do Peru Reprodução/USGS

Um forte terremoto de magnitude 6,7 sacudiu às 13h do horário local (15h de Brasília) desta quinta-feira (20) várias regiões do sul do Peru, sem que tenham sido reportados até o momento danos ou vítimas, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro foi registrado em um distrito da província de Parinacochas, no departamento de Ayacucho (sul), cerca de 791 km a leste da capital, Lima, com profundidade de 66,6 km, segundo o USGS.

O Instituto Geofísico do Peru estimou a magnitude em 7,2 e a profundidade em 108 km.

Segundo imagens divulgadas por veículos locais, rochas e terra se desprenderam das partes altas dos morros que cercam a pequena Coracora, em Ayacucho, a cidade mais próxima do epicentro, com cerca de 10 mil habitantes.

O sismo registrado “foi percebido entre moderado e forte em vários departamentos. O monitoramento continua em áreas vulneráveis”, informou o Instituto Nacional de Defesa Civil no X.

O tremor também foi sentido em Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre outros departamentos do sul do país, segundo a mídia local.

Também sacudiu a capital, Lima, embora com leve intensidade, constataram jornalistas da AFP.

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