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EUA reabrem embaixada e consulados no Brasil após alerta de segurança

Serviços consulares haviam sido suspensos na sexta-feira (2), dois dias antes das eleições brasileiras

Estadão Conteúdo

Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília
Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília Luis Dantas / Agência Brasil

Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil foram retomados nesta segunda-feira (5), após terem sido suspensos na sexta-feira (2), por “questões de segurança”.

“A administração Trump tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos. As Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos no Brasil retomaram suas operações normais na segunda-feira, 5 de outubro, incluindo os serviços consulares”Porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos

Na sexta-feira, o alerta foi divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA, na antevéspera das eleições brasileiras. Além dos EUA, a Embaixada da Austrália em Brasília também informou que ficará fechada ao longo do dia por questões semelhantes.

A Austrália fez o anúncio por meio de sua embaixadora do país no Brasil, Sophie Davies. Os órgãos diplomáticos não detalharam os motivos da medida nem se o fechamento teve relação com as eleições.

A Polícia Federal (PF) informou que cumpriu na sexta dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal para “apurar suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos EUA”.

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