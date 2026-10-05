FBI prende mulher acusada de espionar família do presidente de Taiwan para a China

Taiwan e China se separaram após a guerra civil de 1949, mas Pequim reivindica a ilha como parte de seu território

O FBI prendeu no Aeroporto Internacional de Los Angeles uma mulher acusada de espionar familiares do presidente de Taiwan para o governo chinês, no momento em que ela deixava os Estados Unidos. Segundo o FBI, Wanying Zhang – também conhecida como Heather – teria monitorado o filho do presidente taiwanês Lai Ching-te e sua família enquanto estava nos EUA.

Ela foi presa sob acusação de atuar em nome da China como agente não registrada, informou nas redes sociais o procurador federal assistente Bill Essayli.

De acordo com Essayli, Zhang tirou fotos e gravou vídeos dos alvos e enviou informações de placas de veículos a autoridades chinesas. A prisão ocorreu quando ela embarcou em um voo para a China. A nacionalidade de Zhang não estava clara, e não foi possível identificar de imediato um advogado que a representasse. Ela deveria comparecer nesta segunda-feira a um tribunal federal em Los Angeles.

O Gabinete Presidencial de Taiwan confirmou que parentes do presidente Lai Ching-te eram os alvos, sem especificar se tratava do filho do presidente, e classificou o episódio como “um caso clássico de repressão transnacional”. Em nota, a porta-voz Karen Kuo disse que Taiwan condena “nos termos mais enérgicos” atos desse tipo, que, segundo ela, desrespeitam direitos humanos e soberania e buscam suprimir, ameaçar ou até prejudicar pessoas que defendem liberdade e democracia – ou seus familiares.

A embaixada da China nos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, e o Ministério das Relações Exteriores em Pequim estava fechado por feriado.

Taiwan e China se separaram após a guerra civil de 1949, mas Pequim reivindica a ilha como parte de seu território. Lai, eleito em 2024, afirma que Taiwan e China não pertencem uma à outra e que a República Popular da China não tem direito de representar Taiwan. Pequim o considera separatista e o chama de “destruidor da paz”.

No governo de Taiwan, Lai aumentou os gastos de defesa, prometendo elevar o orçamento militar de 3% para 5% do PIB, além de aprovar um orçamento especial para construir um sistema de defesa aérea chamado T-Dome.