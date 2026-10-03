JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News 2ª Edição | 16h00 - 18h00
Mundo

Pelo menos dois morreram e dezenas foram detidos após tiroteio em shopping nos EUA

A polícia ainda não anunciou nenhuma prisão nem divulgou a descrição de nenhum suspeito

Europa Press

mortes por arma de fogo EUA
mortes por arma de fogo EUA TIMOTHY A. CLARY / AFP

Pelo menos duas pessoas morreram, um número ainda indeterminado ficou ferido e dezenas foram detidas após um tiroteio ocorrido na madrugada deste sábado (3) em um shopping center na cidade norte-americana de Los Angeles.

Fontes policiais confirmaram à rede ABC o balanço provisório deste incidente, ocorrido por volta das 23h (hora local) no shopping center University Plaza, assim chamado devido à sua proximidade com a Universidade Cal State Northridge, no extremo norte da metrópole californiana.

A polícia ainda não anunciou nenhuma prisão nem divulgou a descrição de nenhum suspeito.

Este conteúdo é de inteira responsabilidade da Europa Press e não representa a opinião do Grupo Estado, que não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base no material disponibilizado.

Assuntos

continue lendo

Esta foto, divulgada em 12 de janeiro de 2023 pelo Departamento de Correções do Tennessee, mostra Christa Pike, uma assassina condenada nos EUA Mundo Chefe prisional que supervisionou execução fracassada nos EUA renuncia ao cargo Decisão acontece após mulher sentenciada à morte por assassinato em 1995, sobreviveu à aplicação de duas injeções letais na quarta-feira (30)
  1. EUA descobrem origem de parasita de ‘diarreia explosiva’ ligado a surto com 13 mil casos Jovem Pan · há 9 horas
  2. Temporal arrasta carros e deixa uma morta e 90 resgatados na Espanha Jovem Pan · há 9 horas
  3. Mulher condenada à morte nos EUA está inconsciente após falha de injeção letal AFP · há 18 horas
  4. Trump não declara apoio a Flávio e diz que acompanhará ‘de perto’ eleições no Brasil Jovem Pan · há 22 horas