Pelo menos dois morreram e dezenas foram detidos após tiroteio em shopping nos EUA

A polícia ainda não anunciou nenhuma prisão nem divulgou a descrição de nenhum suspeito

Pelo menos duas pessoas morreram, um número ainda indeterminado ficou ferido e dezenas foram detidas após um tiroteio ocorrido na madrugada deste sábado (3) em um shopping center na cidade norte-americana de Los Angeles.

Fontes policiais confirmaram à rede ABC o balanço provisório deste incidente, ocorrido por volta das 23h (hora local) no shopping center University Plaza, assim chamado devido à sua proximidade com a Universidade Cal State Northridge, no extremo norte da metrópole californiana.

A polícia ainda não anunciou nenhuma prisão nem divulgou a descrição de nenhum suspeito.

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