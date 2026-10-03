Pelo menos dois morreram e dezenas foram detidos após tiroteio em shopping nos EUA
Pelo menos duas pessoas morreram, um número ainda indeterminado ficou ferido e dezenas foram detidas após um tiroteio ocorrido na madrugada deste sábado (3) em um shopping center na cidade norte-americana de Los Angeles.
Fontes policiais confirmaram à rede ABC o balanço provisório deste incidente, ocorrido por volta das 23h (hora local) no shopping center University Plaza, assim chamado devido à sua proximidade com a Universidade Cal State Northridge, no extremo norte da metrópole californiana.
A polícia ainda não anunciou nenhuma prisão nem divulgou a descrição de nenhum suspeito.
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