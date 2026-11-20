Ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, disse que país iniciou a gestões em nível europeu para endurecer ainda mais as normas que regulam o acesso de cidadãos russos à Europa

A Dinamarca anunciou, nesta sexta-feira (20), que cogita suspender a concessão de vistos não essenciais para o espaço europeu de livre circulação Schengen a cidadãos russos, após acusar a Rússia de uma suposta tentativa de assassinato de um rapper ucraniano em Copenhague.

“Iniciamos gestões em nível europeu para endurecer ainda mais as normas que regulam o acesso de cidadãos russos à Europa”, disse o ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, em entrevista coletiva.

“Agora, intensificamos nossos esforços para suspender todos os vistos não essenciais”, acrescentou.

Decisão vem depois que a polícia dinamarquesa acusou nesta sexta-feira (20) o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) de contratar integrantes de uma conhecida gangue criminosa para tentar assassinar um rapper ucraniano durante um show em setembro, nos arredores de Copenhague.

“Consideramos, e trata-se de uma consideração muito séria, que a tentativa de assassinato foi planejada pelos serviços de inteligência russos”, declarou em coletiva de imprensa o chefe do serviço de inteligência policial da Dinamarca (PET), Rasmus Kieffer-Kristensen.

Kieffer-Kristensen apontou que há indícios de que membros da cúpula do grupo LTF – uma organização criminosa proibida há anos pelas autoridades dinamarquesas – participaram do planejamento.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, anunciou em um pronunciamento posterior a expulsão do adido de Defesa da embaixada russa em Copenhague como um “sinal” a Moscou e instou os países da União Europeia (UE) a restringirem ainda mais os vistos a cidadãos russos, para que sejam válidos apenas para o país emissor, e não para todo o Espaço Schengen.

“Trata-se de uma estratégia clara da Rússia para nos intimidar, criar inquietação e fazer com que deixemos de apoiar a Ucrânia, mas nem vamos apoiar menos a Ucrânia nem vamos deixar de reforçar nossa defesa”, afirmou Rasmussen.

O tribunal de Lyngby, ao norte de Copenhague, prorrogou nesta sexta-feira a prisão preventiva de dois dinamarqueses integrantes dessa facção, acusados de colaborar com um serviço secreto estrangeiro para matar o blogueiro e rapper ucraniano Kyivstoner no dia 25 de setembro.

Na operação, foram detidos três jovens de entre 18 e 22 anos em um carro, portando duas pistolas e duas facas, além de um quarto suspeito. Todos permanecem em prisão preventiva desde aquele dia por posse de armas e drogas, informou a corte em comunicado.

As autoridades judiciais esclareceram que a nova acusação atinge apenas dois dos detidos, após uma audiência realizada parcialmente a portas fechadas na qual os réus se declararam inocentes. Kieffer-Kristensen afirmou na coletiva que as prisões ocorreram minutos antes do início do show – que acabou cancelado – e que ninguém chegou a correr perigo.

O intervalo de quase dois meses entre as detenções e a divulgação das novas acusações foi classificado pelo chefe do PET como “normal” e atribuído ao andamento das investigações. Segundo Kieffer-Kristensen, as autoridades polonesas já haviam frustrado em agosto outra tentativa de assassinato contra Kyivstoner, a quem a Rússia acusa de contrabando de drones.

O chefe do PET inseriu a suposta operação do FSB no contexto do aumento da ameaça russa contra a Dinamarca. Há alguns meses, os serviços secretos dinamarqueses já haviam acusado a Rússia de preparar atos de sabotagem contra sua indústria de defesa ligada à ajuda militar à Ucrânia e de intensificar ataques híbridos contra o país nórdico.