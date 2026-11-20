Em fala a jornalistas, o republicano relatou que firmou acordo comercial com o país asiático em outros setores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (20) que convenceu as Filipinas a comprarem produtos agrícolas norte-americanos em troca dos insumos brasileiros. Em declaração a jornalistas, o republicano relatou que o país asiático importava os itens de outras nações em um “volume muito maior”, incluindo o Brasil.

Trump relatou que fez a proposta de, a partir de 1º de janeiro, as Filipinas comprarem “100% de seus produtos agrícolas” dos Estados Unidos.

“Vocês vão comprar 100% de seus produtos agrícolas de nós, não 90%, nem 95%. O Brasil vai ajudá-los caso se envolvam em um pequeno conflito com a China? Acho que não”, relatou o republicano.

O líder norte-americano contou que também firmou acordo comercial nos setores de tecnologia, aviação e energia. Segundo Trump, a companhia Philippine Airlines comprará 20 novas aeronaves da Boeing, que antes seriam adquiridas por empresas europeias. O republicano afirmou que as Filipinas e a Malásia utilizarão os serviços e os recursos norte-americanos em suas infraestruturas de computação em nuvem.

Conforme relatado por Trump, os negócios foram tratados às margens do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). O republicano afirmou que teve “discussões extremamente positivas” com países que asseguraram aos Estados Unidos mais de US$ 17 bilhões (cerca de R$ 101,14 bilhões na cotação atual) em acordos comerciais.