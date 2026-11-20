A agência de notícias ANSA registrou mobilizações expressivas também no norte do país

Trabalhadores e estudantes tomaram as ruas de cerca de cem cidades italianas nesta sexta-feira (20), durante uma greve geral de 24 horas contra a política econômica do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni.

Convocada pela Confederação Geral Italiana do Trabalho (CGIL) sob o lema “Il futuro è adesso” (“O futuro é agora”), a mobilização contou também com sindicatos de base, como Cobas e USB, além de movimentos estudantis.

Em Roma, segundo a emissora Sky TG24, o ato principal reuniu aproximadamente 50 mil pessoas em caminhada até a Via dei Fori Imperiali, com a presença de líderes da oposição de centro-esquerda, como Elly Schlein e Giuseppe Conte.

No encerramento, o secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini, afirmou que o governo demonstra desorientação ao apresentar cerca de duas mil emendas ao próprio texto orçamentário e prometeu manter a pressão nas ruas.

A agência de notícias ANSA registrou mobilizações expressivas também no norte do país: em Milão, estudantes queimaram um tanque de guerra de papelão perto do consulado dos Estados Unidos em protesto contra os gastos bélicos.

Já em Bolonha, houve momentos de tensão entre manifestantes e a polícia próximo à sede da associação empresarial Confindustria, enquanto estudantes ocuparam um prédio universitário em Gênova.

Na Itália, no dia 30 de outubro, centenas de milhares de estudantes e trabalhadores já tinham saido às ruas para reivindicar mais verbas para as escolas e medidas contra o aumento vertiginoso do custo de vida.

Mobilizações na Europa

Os protestos na Itália seguem a tendência do mês de novembro. No último dia 11, a Espanha também registrou uma greve geral, assim como outras regiões da Europa. No dia 5 de novembro, a França parou. Os manifestantes tomaram às ruas cobrando mais investimentos nos serviços públicos e medidas contra o alto custo de vida.

Cerca de 575 mil pessoas participaram dos protestos, segundo as autoridades. O CGT, um dos sindicatos organizadores, anunciou, por sua vez, cerca de 1,6 milhão de manifestantes. Os protestos que têm sido registrados na Europa nas últimas semanas compartilham reivindicações relacionadas ao aumento do custo de vida, à precariedade dos serviços públicos e à insatisfação com os governos.

Na Alemanha, mobilizações foram convocadas em 34 cidades no final de outubro. Os protestos foram organizados pelo grupo Gen Z regelt, expressão alemã que significa “A Geração Z assume o comando”. Eles reivindicam maiores investimentos em educação, medidas para reduzir o custo de vida e oposição ao serviço militar obirgatório.