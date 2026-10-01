Trump não acredita que Netanyahu tenha sido avisado sobre o 7 de outubro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “não consegue imaginar” que seja verdade que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tenha ignorado avisos prévios aos ataques de 7 de outubro de 2023, e sustentou que, se isso for verdade, o chefe do governo israelense “teria feito algo” para impedi-los.

“Não consigo imaginar isso”, disse ele em entrevista concedida à revista ‘Time’, publicada nesta quinta-feira, após ser questionado sobre essas informações relativas a alertas dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e do Egito sobre o risco de que o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) lançasse ataques contra território israelense a partir da Faixa de Gaza.

“Não acredito nisso. Acho que, se soubesse, teria feito algo a respeito”, afirmou. “Certamente, pelo menos teria feito com que as pessoas ficassem em alerta. Isso não vai ser esquecido”, destacou Trump, que descreveu o dia 7 de outubro de 2023 como “um dia terrível” que “há pessoas na esquerda radical que negam que tenha ocorrido”.

Por outro lado, ele se recusou a apoiar abertamente Netanyahu nas eleições parlamentares de 27 de outubro, embora tenha destacado que não “subestimaria” a possibilidade de ele vencer, apesar de as pesquisas não o apontarem como favorito no momento e indicarem uma possível vitória do adversário Gadi Eisenkot.

“As pessoas já deram o ‘Bibi’ – apelido carinhoso pelo qual o primeiro-ministro é conhecido – como acabado muitas, muitas vezes, assim como já me deram como acabado muitas, muitas vezes”, destacou o morador da Casa Branca. “Eu não subestimaria o ‘Bibi'”, acrescentou.

As declarações de Trump surgem em meio à polêmica em Israel sobre as informações relativas a supostos alertas a Netanyahu antes dos ataques de 7 de outubro, em meio à qual Ronen Bar, ex-chefe do Shin Bet, o serviço de inteligência interna de Israel, anunciou que entrará com uma ação por difamação contra ele, depois que este afirmou que sabia da ameaça de um ataque na véspera e que decidiu não informá-lo sobre o assunto.

Netanyahu negou na segunda-feira as informações do jornal “The Wall Street Journal” que indicavam que o então chefe dos serviços de inteligência do Egito, Abbas Kamel, o havia alertado sobre um ataque iminente vindo da Faixa de Gaza antes de 7 de outubro, assim como havia feito anteriormente com as notícias que indicavam que o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nayhan, também o havia alertado sobre o perigo. Além disso, um ex-ministro da Autoridade Palestina afirmou que ele próprio transmitiu a Israel um aviso sobre os planos do Hamas de causar “um terremoto”.

Em decorrência disso, o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, destacou no domingo que Israel recebeu uma mensagem do Hamas na qual seu líder na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar, alertou sobre sua intenção de “sacudir as prisões” antes dos ataques, antes de acrescentar que o aparato de segurança considerou que a mensagem estava relacionada a uma possível troca de prisioneiros envolvendo Elizabeth Tsurkov, sequestrada meses antes no Iraque por uma milícia xiita.

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