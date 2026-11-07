Trump oferece ao presidente do UFC cargo de porta-voz da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (7), em publicação na rede Truth Social, que ofereceu a Dana White, presidente do UFC, principal organização de artes marciais mistas (MMA) do mundo, o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca. “Dana, por favor, aceite o emprego!”, escreveu Trump.

Na mesma publicação, Trump pediu que White levasse como assistentes os lutadores Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harrison. O presidente dos EUA reconheceu que alguns deles não são americanos, mas afirmou que “precisamos dessas pessoas para nos defender da esquerda lunática”. O cargo é ocupado desde outubro por Katie Zacharia, que sucedeu Karoline Leavitt, afastada da função em agosto.

Em outra publicação neste sábado, Trump voltou a acusar os democratas de ameaçar doadores e integrantes do Partido Republicano, após afirmar, mais cedo, que havia ordenado ao Departamento de Justiça uma investigação sobre supostas ameaças de impeachment, prisão e outras punições contra aliados de seu governo. O presidente classificou as ameaças como “sem precedentes” e “totalmente ilegais”, pediu que os casos fossem denunciados ao Departamento de Justiça ou enviados diretamente a ele e afirmou que os responsáveis “deveriam ir para a cadeia”.

O presidente americano também cobrou providências do Senado, da Câmara dos Deputados e do Departamento de Justiça, sem identificar os autores das supostas ameaças nem apresentar provas. As declarações ocorrem após os democratas conquistarem a maioria na Câmara e no Senado nas eleições legislativas de 3 de novembro.