Medida atingiria grandes empresas de tecnologia com faturamento global superior a 750 milhões de euros; proposta faz parte do orçamento do bloco para o período de 2028 a 2034

A União Europeia apresentou neste sábado (21) uma proposta para criar um imposto de 3% sobre as receitas de grandes empresas de tecnologia. A cobrança atingiria ganhos com publicidade online, serviços de intermediação digital e monetização de dados de usuários. A medida faz parte de um pacote de novas fontes de arrecadação para financiar o orçamento do bloco entre 2028 e 2034.

O texto foi elaborado pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, em conjunto com a presidente da Comissão Europeia. O objetivo é ampliar a arrecadação sem elevar excessivamente as contribuições dos países-membros.

Pela proposta, o imposto seria aplicado sobre a receita líquida de empresas que atendam simultaneamente a dois critérios: faturamento anual superior a 50 milhões de euros (R$ 325,6 milhões) com atividades digitais na União Europeia e receita global acima de 750 milhões de euros (R$ 4,88 bilhões).

Para implementar a medida, o Conselho Europeu defende a retomada das negociações de uma legislação que estabeleça regras comuns para a tributação dos serviços digitais. A expectativa é alcançar um acordo em 2027, com a cobrança começando no primeiro dia do ano seguinte à entrada em vigor da legislação.

A taxação das big techs é uma das cinco novas fontes de arrecadação previstas no pacote. O plano também inclui receitas relacionadas à emissão de carbono, à comercialização de produtos de tabaco e uma contribuição de 2,25 euros (R$ 14,65) por quilo de lixo eletrônico não coletado.

Segundo a proposta, as novas fontes de receita, somadas aos mecanismos já existentes, podem gerar aproximadamente 60 bilhões de euros (R$ 390,8 bilhões) por ano. A União Europeia também avalia futuras cobranças sobre criptoativos e leilões de frequências de radiofrequência.

Orçamento será menor que o previsto inicialmente

O plano apresentado por Costa também prevê uma redução de 204 bilhões de euros (R$ 1,33 trilhão), cerca de 10%, em relação à proposta inicial apresentada pela Comissão Europeia em julho de 2025.

O teto de despesas para o período de 2028 a 2034 foi estabelecido em 1,58 trilhão de euros (R$ 10,29 trilhões), considerando os preços de 2025.

Apesar da previsão de novas receitas, a contribuição média dos países-membros deve aumentar de 0,80% para 0,82% do Rendimento Nacional Bruto (RNB).

O documento mantém recursos para políticas tradicionais do bloco, como o apoio à agricultura e a redução das desigualdades regionais, mas prevê uma ampliação dos investimentos em áreas consideradas estratégicas.

De acordo com Costa, os recursos destinados à defesa terão aumento de 232%, enquanto os investimentos em competitividade crescerão 120%.

“Acredito que esta proposta pode nos aproximar de um acordo final”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, após reuniões individuais com representantes dos países-membros.