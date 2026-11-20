O presidente norte-americano deu declaração em entrevista a jornalistas após retornar de viagem à China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (20) que seu colega russo, Vladimir Putin, garantiu a ele que deseja uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia, após Moscou lançar uma onda de ataques contra Kiev.

Putin expressou em reunião bilateral “seu desejo de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia termine por meios diplomáticos”, informou Trump em entrevista coletiva na Casa Branca, após retornar de uma viagem à China.

Na mesma entrevista, o presidente americano disse que não está certo de que a eliminação das armas nucleares “pode ser alcançada um dia”, após se reunir com os líderes da Rússia e da China, as outras duas principais potências nucleares.

“Se alguém chega e diz: ‘Eu te proponho um acordo. Vamos todos reduzi-las pela metade’, é difícil dizer sim, principalmente quando você está no comando”, disse Trump, acrescentando que é “muito difícil dizer ‘vamos nos desfazer de nossas armas nucleares'”.

O presidente americano ressaltou suas “relações fantásticas” com os governantes Xi Jinping e Vladimir Putin, e afirmou que esses laços pessoais ajudam a manter os Estados Unidos seguros.

“Tenho relações fantásticas com Putin, o que é muito bom. Tenho relações fantásticas com o presidente Xi, o que é algo bom, e nosso país está seguro graças a isso”, afirmou Trump na entrevista.

O presidente também ameaçou impor “duras sanções” a empresas americanas que construírem seus centros de dados em outros países: “Não permitiremos que os centros de dados sejam instalados em outros países, porque a China se apoderaria de todos eles. Vamos impor duras sanções às empresas que tentarem fazê-lo (…) Vamos impor um tremendo imposto.”

“Quem vencer na superinteligência, ganha. É preciso tirar proveito dos centros de dados. Façam com que paguem à sua comunidade”, disse Trump. “Mas tirem proveito, não os fechem.”

O presidente também se referiu a outras sanções – sem informar quais – que seu governo poderia impor às empresas que construírem centros de dados no exterior.

Trump declarou, ainda, que o Tribunal Penal Internacional (TPI) está “fora de controle”, no momento em que a corte enfrenta questionamentos crescentes por parte de Washington, Moscou e Pequim. Os Estados Unidos prometeram desmantelar o tribunal, contra o qual impuseram novas sanções no mês passado.

A China “aceitou, pela primeira vez, condenar os abusos e excessos do Tribunal Penal Internacional”, ressaltou Trump. Ele se queixou de que o TPI acredita que “pode chegar e prender os chefes de Estado, e não pode. Podem fazê-lo sem motivo algum, portanto condenamos isso como grupo.”

O presidente americano criticou a ordem de prisão emitida pelo TPI contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusado de crimes de guerra na Faixa de Gaza.

Trump pediu, por fim, à gigante dos chips Nvidia que reincorpore Jensen Huang como diretor-executivo da empresa, após a sua saída devido a um relacionamento com uma suposta espiã chinesa.

“Adoraria vê-lo de volta. É uma das mentes mais brilhantes do mundo, e para onde irá? Acho que adoraria que dessem uma segunda chance a Jensen”, disse Trump.

O presidente americano pareceu contradizer seu secretário do Tesouro, ao afirmar que havia conversado sobre Huang com o líder chinês durante a reunião desta semana. “Falei sobre isso com o presidente Xi e ele disse: ‘Oh, brilhante, brilhante! É um homem brilhante’.”

Horas antes, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, havia dito que Trump não havia tratado do assunto com Xi durante o encontro em Shenzhen.