AO VIVO: Manifestantes vão às ruas em apoio a Bolsonaro neste 7 de setembro; acompanhe

Atos ocorrem em diversas cidades do Brasil; apoiadores tomaram a avenida Paulista e a Esplanada dos Ministérios

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Entre cartazes, camisetas e bandeiras do Brasil, os participantes pedem o impeachment de ministros da Supremo Corte e demonstram apoio do governo



Manifestantes pró-governo já começaram os atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e em comemoração ao 7 de setembro. Em Brasília, os participantes conseguiram furar o bloqueio da Polícia Militar e ter acesso a Esplanada dos Ministérios ainda nesta segunda-feira, 6. Entre cartazes, camisetas e bandeiras do Brasil, os participantes pedem o impeachment de ministros da Supremo Corte e demonstram apoio do governo federal. Além do Distrito Federal, as manifestações desta terça se espalham por diversos Estados brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro. Atos em apoio à Bolsonaro também estão previstos para acontecer no exterior. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre as manifestações deste 7 de setembro:

13:20 – Atos contra Bolsonaro no Anhangabaú começam a ganhar fôlego

Segundo informações da repórter Camilla Yunes, da Jovem Pan, grupos de manifestantes que protestam contra o governo Bolsonaro iniciaram as concertações no Vale do Anhangabaú. Movimentos sociais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), estão distribuindo blusas e bonés aos presentes. Os manifestantes reclamam do alto preço da gasolina, dos alimentos e pedem também o impeachment do presidente da República. O ato está marcado para começar oficialmente às 14h.

13:17 – Senadores reagem ao discurso de Bolsonaro: ‘O impeachment é seu destino’, diz Alessandro Vieira

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) reagiram ao discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 7, na Esplanada dos Ministérios. “Não é preciso aguardar o fim do dia para apontar que Bolsonaro é um criminoso golpista, que manipula a massa para esconder rachadinhas, centrão, mansões suspeitas e a incompetência que jogou o Brasil em uma crise sanitária, econômica e social gigante. O impeachment é seu destino”, escreveu Vieira. “Temos ódio e nojo à ditadura! Traidor da Constituição é traidor da pátria! O nosso povo precisa de comida, vacina, emprego, paz. Precisa conseguir pagar a energia e o gás de cozinha. Esses que estão aí logo sairão. A violência não é nem nunca será a bandeira do povo brasileiro”, afirmou Rodrigues em seu perfil no Twitter.

13:11 – Discurso de Bolsonaro pode inviabilizar solução para precatórios

O discurso do presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal pode inviabilizar o acordo que vem sendo costurado há semanas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com as cúpulas do Legislativo e do Judiciário, a fim de reduzir o valor dos precatórios do ano que vem de R$ 90 bilhões para R$ 40 bilhões. A redução abriria espaço fiscal para que o governo turbine o Auxílio Brasil, novo nome do programa Bolsa Família, uma das apostas do Executivo para alavancar a popularidade do chefe do Executivo federal. Leia a reportagem completa da Jovem Pan.

13:06 – Bolsonaro não convidou Pacheco para reunião do Conselho da República

Apesar do presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que irá se reunir com o Conselho da República nesta quarta-feira, 8, os chefes dos Poderes não foram formalmente convidados. Procurado pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que “não chegou nada oficial” ao parlamentar do DEM.

(Com informações da repórter Júlia Vieira)

13:01 – Membro do Conselho da República, Freixo diz que não participará de eventual reunião convocada por Bolsonaro

Em seu discurso na Esplanada dos Ministérios, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que convocaria uma reunião do Conselho da República para mostrar aos chefes dos Poderes “uma fotografia” para dizer “para onde nós todos devemos ir”. Membro do colegiado, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da Minoria na Câmara dos Deputados, afirmou que não participará da eventual reunião, que ainda não foi convocada. “Esse conselho nunca se reuniu no governo Bolsonaro e não será sob chantagem de um presidente que participa de um ato que ameaça ministros, que ameaça intervenção militar e que ameaça o fechamento de Congresso que o Conselho da República tem que se reunir. Afirmo que categoricamente que não participarei. Estarei em Brasília mas não participarei sob ameaça de um presidente que, mais uma vez, insinua o desejo de um golpe sobre a nossa democracia”. O Conselho é formado por 14 membros: o vice-presidente da República, os presidentes da Câmara, do Senado, os líderes da Maioria e da Minoria das duas Casas, o ministro da Justiça e Segurança Pública e seis cidadãos brasileiros natos, duas nomeadas pelo presidente da República, dois eleitos pelos senadores e dois pelos deputados.

Sou líder da Minoria na Câmara e membro do Conselho da República. Defendo que o Conselho não pode se reunir mediante ameaças de um presidente que viola a Constituição. Se houver reunião, não participarei. Bolsonaro está isolado e tenta encenar uma força que não tem. pic.twitter.com/cu9m9HWurI — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 7, 2021

12:51 – Manifestação em Brasília reuniu cerca de 100 mil pessoas

Segundo informações do repórter Antonio Maldonado, da Jovem Pan, a manifestação bolsonarista em Brasília reuniu entre 100 mil e 150 mil pessoas. O presidente Jair Bolsonaro discursou para apoiadores na Esplanada dos Ministérios, voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que uma pessoa na Corte “perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal”. A dispersão dos presentes começou a ocorrer por volta das 12h.

12:47 – Esquema de segurança da PM de São Paulo conta com 4 mil policias

Em razão da manifestação convocada pelo presidente Jair Bolsonaro para a Avenida São Paulo, em São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo montou um esquema de segurança que conta com quatro mil policiais militares, 1.400 viaturas, 100 cavalos, 20 cães, três helicópteros, seis drones e seis veículos Guardiões do Comando de Choque. A concentração ocorre na região desde o início da manhã, mas deve ser mais expressiva no período da tarde. Bolsonaro deve discursar aos apoiadores por volta das 16h.

12:44 – São Paulo fecha estação do Metrô, altera 33 linhas de ônibus e bloqueia 45 vias

Com o aumento da concentração de pessoas em São Paulo para os atos pró-governo, o metrô de São Paulo fechou a estação Trianon-Masp, na Linha Verde, que dá acesso à avenida Paulista. A estimativa é que estação seja reaberta a partir das 20h. A SPTrans também alterou linhas de 33 ônibus na capital paulista nesta terça-feira, 7, em função das manifestações e a polícia interditou 21 pontos de bloqueio total da cidade e 24 locais têm bloqueio parcial, onde o acesso é restrito a veículos de passeio.

Região da Avenida Paulista – Pontos de bloqueios totais! pic.twitter.com/Jc5sdDmSUD — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) September 7, 2021

12:38 – Pivô da investigação sobre o esquema das rachadinhas, Queiroz vai às ruas em apoio a Bolsonaro

Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro na época em que o filho Zero Um do presidente Jair Bolsonaro era deputado federal, Fabrício Queiroz foi às ruas em apoio ao mandatário do país e divulgou uma foto em seu perfil no Instagram. O ex-policial militar, que chegou a ser preso no sítio do advogado Frederick Wassef, que representa a família presidencial, é peça central na investigação sobre o suposto esquema das rachadinhas que ocorria no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

12:33 – Flávio Bolsonaro minimiza tom do discurso do pai e diz: ‘Não tem absolutamente nada a ver com ataque a STF ou Congresso’

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), minimizou o tom do discurso de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, e afirmou que o discurso “não tem absolutamente nada a ver com ataque a STF ou Congresso”. “Que o pedido de Jair Bolsonaro por respeito à Constituição Federal ecoe nos três Poderes. Que os 10 [ministros] do STF possam resolver internamente o único desestabilizador da democracia no momento”. Na contramão do que disse seu filho, o chefe do Executivo federal disse mais cedo que havia uma pessoa dentro da Suprema Corte que “perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal”. “Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três Poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse Poder [ministro Luix Fux] enquadra o seu, ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos”, acrescentou.

12:30 – Mourão: ‘Sigamos em frente, honrando o legado de liberdade e respeitando nosso povo’

Em uma publicação em seu perfil no Twitter, o vice-presidente Hamilton Mourão também se manifestou sobre o dia 7 de setembro. “Em 7 de Setembro de 1822, o Brasil declarou sua Independência e cresce a cada dia, cuidando do seu bem maior: o brasileiro. Somos um país jovem e uma democracia plena, fruto das lutas dos nossos antepassados. Sigamos em frente, honrando o legado de liberdade e respeitando nosso povo”, escreveu o general.

12:25 – Alexandre de Moraes comemora 7 de setembro: ‘Garantiu nossa liberdade’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou nas redes sociais uma mensagem em comemoração ao 7 de setembro, data do 199º aniversário da Independência do Brasil. “Nesse sete de setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito a Democracia”, escreveu no Twitter. O ministro é alvo de críticas e protestos, nesta terça-feira, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que pedem seu afastamento da Suprema Corte.

Nesse Sete de Setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito a Democracia. — Alexandre de Moraes (@alexandre) September 7, 2021

12:20 – Presidente nacional do PSDB convoca reunião extraordinária para debater impeachment de Bolsonaro

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, convocou uma reunião extraordinária da Executiva Nacional da sigla para discutir a posição do partido sobre a abertura de impeachment e “eventuais medidas legais” contra o presidente Jair Bolsonaro. “O Presidente do PSDB, Bruno Araújo, convoca reunião Extraordinária da Executiva para esta quarta-feira, para diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre abertura de de Impeachment e eventuais medidas legais”, diz a publicação feita no perfil oficial da legenda no Twitter.

O Presidente do PSDB, Bruno Araújo, convoca reunião Extraordinária da Executiva para esta quarta-feira, para diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre abertura de de Impeachment e eventuais medidas legais. — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) September 7, 2021

11:43 – Bolsonaro diz que mostrará aos chefes dos Poderes ‘uma fotografia’ para dizer ‘para onde nós todos devemos ir’

Ainda em seu discurso na Esplanada, transmitido em seu perfil no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro disse que nesta quarta-feira, 8, participará de uma reunião do Conselho da República para mostrar aos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal “uma fotografia” que indica “para onde nós todos devemos”. “Peço que me ouçam por volta das 16h na Avenida Paulista. Como chefe do Executivo, seria mais fácil ficar em casa mas como sempre disse ao longo da minha vida política, estarei onde o povo estiver. Vou a São Paulo e retorno. Amanhã estarei no Conselho da República, juntamente com ministros, para nós, juntamente com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, com esta fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir”, afirmou. Leia a reportagem completa da Jovem Pan.

11:38 – Em discurso em Brasília, Bolsonaro ameaça STF: ‘Pode sofrer aquilo que nós não queremos’

Em um discurso para apoiadores na Esplanada dos Ministérios, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou o Supremo Tribunal Federal e fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes. “Nós não mais aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do Poder, passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três Poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse Poder [ministro Luix Fux] enquadra o seu, ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada Poder da República. Nós todos, aqui na praça dos três Poderes, juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede pra sair. Uma pessoa do Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles, que dirão para onde o Brasil deverá ir”, disse. Os manifestantes presentes reagiram aos gritos de “eu autorizo” e “fora, Alexandre”.

11h30 – Em 400 ônibus, vinte mil pessoas viagem de Santa Catarina para atos em São Paulo

Mesmo com as manifestações previstas para Florianópolis, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro viajam da da cidade catarinense para participar dos atos que acontecem na capital paulista nesta terça-feira, com previsão de ser um dos maiores do país. Ao todo, 400 ônibus saíram de Santa Catarina levando 20 mil manifestantes para São Paulo, que também recebe caravanas de outros Estados e municípios brasileiros.

11h12 – Atos em Natal pedem impeachment de ministros e voto impresso auditável

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, os protestos deste terça-feira, 7, além de declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro, pedem o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a implantação do voto impresso auditável, derrotada na Câmara dos Deputados no último mês. Segundo informações da Jovem Pan News Natal, a expectativa é que cerca de 20 mil pessoas participem das manifestações, incluindo moradores de cidades do interior do Estado.

11h00 – Manifestantes fazem carreata pró-Bolsonaro em Belo Horizonte

A capital mineira também está sendo palco de atos favoráveis ao presidente da República. Em Belo Horizonte, a concentração do ato começou por volta das 9h no Mineirão, na região da Pampulha e segue em carreata. Imagens do helicóptero da Jovem Pan News BH mostram centenas de veículos passando pela pelo bairro Caiçara, rumo ao centro da cidade. O itinerário previsto inclui Av. Pedro ll, Viaduto D. Helena Greco, Av. Bias Fortes e Praça da Liberdade.

10h45 – Presidente Jair Bolsonaro discursa a manifestantes em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso para os seus apoiadores, em Brasília, após solenidade pelo 7 de setembro. Durante sua fala, o mandatário defendeu as instituições, disse que vai “atuar dentro das quatro linhas da Constituição” e pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) respeite também a vontade do povo que, segundo ele, “é soberana”.

10h22 – Rio de Janeiro tem atos simultâneos contra e a favor de Bolsonaro

No Rio de Janeiro, os atos estão marcados para começar a partir das 10h. Na praia de Copacabana, cartão postal da cidade fluminense, moradores participam da manifestação usando as cores verde e amarelo, sendo que a maioria deles não usa máscara de proteção contra a Covid-19. Carros e caminhões com equipamentos de som estão no local.

O Rio também recebe o “Grito dos Excluídos” nesta terça-feira. O movimento contra o presidente Bolsonaro tem concentração na rua Uruguaia, no centro da cidade, e acontece de forma pacífica. Entre os manifestantes estão profissionais da saúde, que citam atraso na vacinação e o avanço da variante Delta como resultados das negligências do governo federal.

9h50 – Ao lado de Collor, Bolsonaro acompanha hasteamento da bandeira em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de hasteamento da bandeira, emBrasília, no Palácio da Alvorada. O evento teve participação dos ministros Paulo Guedes, General Heleno, Damares Alves e Onyx Lorenzoni, além do ex-presidenteFernando Collor de Mello. A solenidade teve exposição de blindados desfile presidencial no Rolls Royce, salto de três paraquedistas e salva de 21 tiros de canhão. Apoiadores do governo acompanharam o evento. A expectativa é que Bolsonaro participe das manifestações em Brasília e em São Paulo.

9h – Manifestantes iniciam concentração em São Paulo; avenida Paulista é fechada

Grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro iniciaram as concentrações na capital paulista na manhã desta terça-feira, 7, em diversos pontos da Avenida Paulista, sendo que os maiores aglomerados estão em frente ao prédio da FIESP e do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Ônibus de cidades do interior também começam a chegar na região central do município. A previsão é que a manifestação em São Paulo comece a partir das 14 horas, a grande expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro participe do ato com discurso direcionado aos apoiadores.