Bolsonaro tira fotos com apoiadores e promove aglomeração em chegada a SC; assista

Presidente ficou irritado ao ser questionado sobre o auxílio emergencial: ‘Quem tirou teu emprego? quem fechou tudo? Foi eu ou foi o governador?’, questionou

Facebook/Jair Bolsonaro Bolsonaro cumprimenta apoiadores em São Francisco do Sul



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promoveu aglomeração neste sábado, 13, em São Francisco do Sul, cidade litorânea a cerca de 200 km de Florianópolis, em Santa Catarina. Sem máscara, Bolsonaro cumprimentou e tirou fotos com apoiadores, que também não utilizavam o equipamento de proteção contra a Covid-19. Na agenda do presidente, não consta compromissos oficiais para hoje.

Bolsonaro foi acompanhado do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), do deputado federal Coronel Armando (PSL), do deputado federal Hélio Lopes (PSL) e do secretário nacional da Pesca, Jorge Seif. Ao ser questionado sobre o auxílio emergencial, que deve se estender entre março e junho, com parcelas de até R$ 250, o presidente ficou irritado: “Quem tirou teu emprego? quem fechou tudo? Foi eu ou foi o governador? Eu estou te perguntando, quem tirou o teu emprego?”, questionou.

Assista ao vídeo: