Bolsonaro vai à Granja do Torto para falar com Guedes

Nem a assessoria da Presidência da República nem a do Ministério da Economia informaram o motivo da encontro até o momento

Matheus Bonomi/Estadão Conteúdo Em evento nesta sexta-feira, 13, Paulo Guedes disse que o dólar vai cair quando o Brasil conseguir atrair novamente investidores internacionais



No iniciou da tarde deste sábado, 14, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou o Palácio da Alvorada em direção à Granja do Torto, onde atualmente reside o ministro da Economia, Paulo Guedes. No último domingo, 8, o presidente também esteve no local. O encontro não estava previsto na agenda dos dois. . Neste final de semana, o presidente deve viajar para o Rio de Janeiro por conta das eleições municipais. Os horários não foram divulgados pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom). Nesta sexta-feira, 13, Guedes disse que o dólar vai cair quando o Brasil conseguir atrair novamente os investidores internacionais. “Quando houver o sucesso para atrair os investimentos externos, quando finalmente os investimentos externos entrarem para nos ajudarem na construção da infraestrutura, das concessões, das privatizações, aí o câmbio desce”, afirmou o chefe da equipe econômica durante a 39ª Edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), promovida pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

A divisa norte-americana acumula valorização de 36% neste ano, passando de R$ 4,01 em 31 de dezembro de 2019, para R$ 5,47 nesta quinta-feira, 12. O dólar teve uma nova arrancada nesta semana e, nesta sexta, flutuou ao redor de R$ 5,50, após chegar ao piso de R$ 5,22 na segunda-feira, 9. Para o “posto Ipiranga” de Jair Bolsonaro, a moeda valorizada, aliada à taxa de juros a 2% ao ano — a mais baixa da história —, contribuem para o fortalecimento das exportações, e que o Brasil está batendo recorde no superávit no comércio internacional. ” As exportações continuam num ritmo forte. Particularmente com a Ásia, que é o novo eixo de crescimento global, o Brasil está com superávit de US$ 40 bilhões. Tirando a China e o Japão, que são as maiores economias, nosso superávit é de US$ 20 bilhões, mais do que os Estados Unidos e o México somados”, afirmou.

* Com Estadão Conteúdo