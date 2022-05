Brasil registra 35 mortes por Covid-19 nas últimas 24h, segundo Conass

Número de óbitos chegou a 664.126 desde o início da pandemia; média móvel permanece abaixo das 100 vítimas diárias

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil já contabilizou 30.558.530 casos positivos de Covid-19



Neste sábado, 7, o Brasil registrou 35 mortes e 14.622 novas contaminações por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). No total, 664.126 brasileiros já perderam a vida em decorrência da doença respiratória e 30.558.530 já foram diagnosticados com o vírus. Já em relação a média móvel de óbitos – importante para comparar os diferentes momentos da pandemia – dos últimos sete dias está em 90 casos e de contaminações encontra-se em 15.756. Os números referentes aos Estados do Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins foram mantidos os mesmos de sexta em decorrência de problemas técnicos.