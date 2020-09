Brasil se aproxima de 142 mil mortes por Covid-19

Em todo o mundo, são 32.949.407 contaminações pelo novo coronavírus e 995.658 mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins

Agência Senado No Brasil, foram registrados 14.318 casos e 335 mortes nas últimas 24h, segundo o Ministério da Saúde



O Ministério da Saúde divulgou, neste domingo, 27, o novo boletim dos casos de Covid-19 no Brasil. Desde o início da pandemia, foram confirmados 4.732.309 casos e 141.741 mortes pelo novo coronavírus. Destes, 14.318 casos e 335 mortes foram registradas nas últimas 24h. Ainda segundo as informações do governo, 4.060.088 pacientes já se recuperaram da doença. Ontem, 26, o país registrou 28 mil notificações e 869 mortes em um único dia.

Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins atualizado, neste domingo (27), às 19h30 (horário de Brasília), em todo o mundo já são 32.949.407 contaminações pelo novo coronavírus confirmadas e 995.658 mortes pela doença. Os países com mais infecções registradas continuam sendo Estados Unidos (7.107.673), Índia (5.992.532) e Brasil (4.717.991) e Rússia (1.146.273). Em óbitos, o Brasil supera a Índia (94.503) e permanece atrás dos Estados Unidos (204.724). O México é o quarto país com mais mortes em todo o mundo, com 76.243 registros.