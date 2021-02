Brasil ultrapassa 9,8 mi de casos de Covid-19

Foram registrados 44.299 casos e 1.043 mortes somente nas últimas 24 horas

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda - 20/01/2021 O Ministério da Saúde informou que a variante brasileira do coronavírus, conhecida como P1, já foi identificada em pelo menos 10 estados do país



O Brasil chegou, neste sábado, a 9.809.754 casos confirmados e 238.532 mortes em decorrência da Covid-19, segundo dados atualizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde às 18h. Destes, 44.299 casos e 1.043 óbitos foram registrados somente nas últimas 24 horas. São Paulo (1.911.411), Minas Gerais (804.063) e Bahia (627.265) são os estados com mais casos registrados. São Paulo (56.191), Rio de Janeiro (31.383) e Minas Gerais (16.760) são os que possuem o maior número de mortes. O Ministério da Saúde informou, nesta sexta-feira, 12, que a variante brasileira do coronavírus, conhecida como P1, já foi identificada em pelo menos 10 estados brasileiros, sendo eles: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Além disso, quinze países também já identificaram a mesma mutação.

O ministro Eduardo Pazuello, que está sendo investigado por suposta omissão diante da crise vivida pelo estado do Amazonas, disse que a culpa da explosão de internações seria da variante. A Organização Mundial da Saúde tem alertado sobre os riscos das novas cepas em circulação. Testes conduzidos pela Pfizer apontam que a vacina produzida pela farmacêutica americana neutraliza as variantes do Reino Unido e da África do Sul, mas ainda não há dados sobre a variante brasileira. Atualmente, a pasta da Saúde está implementando a rede nacional de sequenciamento genético para investigar mutações e diferentes linhagens do coronavírus em circulação no Brasil. Segundo o secretário de vigilância em saúde, Arnaldo Medeiros, a iniciativa irá acelerar a investigação das mutações do vírus da Covid-19 e esse acompanhamento deve contribuir para o controle da pandemia no país.