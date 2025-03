Apuração dos votos do Carnaval do Rio de Janeiro acontece nesta quarta

Seis escolas que se destacarem retornarão à Marquês de Sapucaí no dia 8 para o Sábado das Campeãs, enquanto aquela com a menor nota enfrentará o rebaixamento

A apuração dos votos que definirá a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2025 ocorrerá nesta quarta-feira (5), a partir das 15h. Durante o evento, serão reveladas as notas atribuídas pelos 36 jurados, e a escola que obtiver a maior pontuação será a vencedora. As seis escolas que se destacarem retornarão à Marquês de Sapucaí no dia 8 para o Sábado das Campeãs, enquanto a escola com a menor nota enfrentará o rebaixamento para a Série Ouro em 2026.

Neste ano, os desfiles do Grupo Especial foram realizados em três noites consecutivas, ao contrário do formato tradicional de dois dias que vigorou desde 1984. O tempo mínimo de apresentação para cada escola foi ampliado de 60 para 70 minutos, com um limite máximo de 80 minutos. As notas dos jurados foram fechadas ao final de cada uma das noites de desfile.

Após os desfiles, a praça da Apoteose recebeu uma roda de samba, que foi aberta ao público de forma gratuita. Essa iniciativa teve como objetivo facilitar a dispersão do público e evitar a superlotação do local.

Além disso, os critérios de julgamento passaram por alterações, proporcionando maior clareza nas definições de harmonia e evolução, além de permitir uma maior flexibilidade nos sambas de enredo.

