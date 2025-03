Defesa Civil alerta para altas temperaturas durante o Carnaval e dá dicas para curtir a folia sem preocupações

Major Tatiana Rocha falou com a Jovem Pan News e destacou a importância de manter-se hidratado, especialmente crianças, idosos e pessoas que participam das festividades

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam sol e calor no centro da cidade São Paulo neste sábado de Carnaval



O fim de semana de Carnaval no Brasil promete ser marcado por um calor intenso, com temperaturas elevadas em várias cidades do país. No Rio de Janeiro, a temperatura atual é de 24ºC, com uma máxima prevista de 31ºC. Em São Paulo, a situação é semelhante, com 24ºC e previsão de máxima de 32ºC. A Avenida Paulista, um dos principais pontos turísticos e culturais da cidade, amanheceu tranquila neste sábado de Carnaval, sem trânsito e com um céu azul, sem previsão de chuva. A Defesa Civil emitiu um alerta de calor extremo para o período, destacando a importância de cuidados especiais para a população.

A major Tatiana Rocha, diretora de recuperação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, destacou a necessidade de precauções durante o Carnaval. As temperaturas devem atingir até 33ºC no oeste do Estado, com previsão de ondas de calor. A Defesa Civil recomenda atenção às chuvas de verão, que costumam ser fortes e rápidas, e a importância de manter-se hidratado, especialmente crianças, idosos e pessoas que participam das festividades. A major ressaltou a importância de evitar a mistura de álcool e medicamentos, que pode agravar os efeitos do calor.

Durante todo o carnaval, a Defesa Civil está em alerta, com o centro de gerenciamento de emergências operando 24 horas para monitorar alterações climáticas. Em caso de problemas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou outras forças de emergência. A Major Tatiana Rocha reforçou que a diversão com responsabilidade é essencial para um carnaval seguro e sem problemas de saúde. A Defesa Civil também utiliza suas redes sociais para informar sobre as condições climáticas nos próximos dias, garantindo que todos estejam cientes das mudanças no tempo.

Com o calor intenso previsto, é fundamental que os foliões tomem medidas para se proteger. Usar roupas leves, aplicar protetor solar e buscar sombra sempre que possível são algumas das recomendações. Além disso, é importante que todos estejam atentos aos sinais de desidratação e insolação, como tontura, fraqueza e dor de cabeça. Com essas precauções, o carnaval pode ser aproveitado ao máximo, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os participantes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA