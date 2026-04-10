Congonhas e Guarulhos têm novos voos cancelados nesta sexta por conta de pane da véspera

Aeroportos de São Paulo tiveram as operações suspensas por mais de uma hora na quinta-feira (9), após uma pane no sistema de controle aéreo; causas do problema ainda são apuradas

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Voos foram cancelados logo nas primeiras horas do dia.



A manhã desta sexta-feira (10) começou com reflexos diretos do problema registrado na véspera e trouxe novos transtornos a passageiros nos principais aeroportos de São Paulo. Voos foram cancelados logo nas primeiras horas do dia.

O Aeroporto de Congonhas concentrava o maior impacto até as 7h40, com sete voos cancelados, somando operações de chegada e partida. As decolagens afetadas tinham como destino Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Já entre os voos de chegada, foram canceladas quatro operações que viriam de Fortaleza, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, por sua vez, havia o registro de um cancelamento no mesmo horário, de um voo que chegaria de Aracaju.

Congonhas e Guarulhos estão entre os cinco maiores aeroportos do país e tiveram as operações suspensas por mais de uma hora na quinta-feira (9), após uma pane no sistema de controle aéreo. Congonhas ampliou a operação até a meia-noite de quinta por conta dos problemas.

As causas do problema ainda são apuradas. O prédio do centro regional de controle do espaço aéreo chegou a ser evacuado após suspeitas de incêndio e vazamento de gás, segundo informou Tiago Faierstein, da Agência Nacional de Aviação Civil.

“Ainda não existe uma informação concreta sobre o que aconteceu. O prédio foi evacuado em um primeiro momento até se verificar a ocorrência e, como aparentemente não foi nada grave, os operadores de controle retornaram ao trabalho e as operações foram normalizadas”, afirmou.

*Estadão Conteúdo