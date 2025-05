Discussão em festa faz homem atropelar apoiadores de atos antidemocráticos no Rio

Testemunhas relataram que a situação se intensificou após provocações relacionadas a um broche com a frase ‘Sem anistia’

Reprodução Atropelamento ocorrido em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, resultou em quatro pessoas feridas



Um atropelamento ocorrido em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, resultou em quatro pessoas feridas e levantou suspeitas de motivação política. O motorista, identificado como Luciano Valério Pires, de 47 anos, foi preso em flagrante após colidir com pessoas que estavam na calçada. Testemunhas relataram que a situação se intensificou após provocações relacionadas a um broche com a frase “Sem anistia”. O incidente teve início durante uma festa de aniversário no bar Sonho Lindo. O aniversariante contou que Pires fez comentários ofensivos à sua mãe, que usava o broche em apoio a um movimento que pede a responsabilização de apoiadores de atos antidemocráticos. Após a discussão, o motorista deixou o local, mas retornou pouco tempo depois, atropelando os convidados.

Após o atropelamento, Pires tentou escapar, mas foi contido por policiais militares. Ao sair da viatura, ele estava sem algemas e tentou agredir outras pessoas presentes. Na manhã seguinte, o motorista deixou a delegacia mancando e alegou ter sido atacado por um grupo de aproximadamente 20 indivíduos. A defesa de Pires, representada por sua advogada, argumentou que ele foi agredido devido a divergências políticas. A Polícia Civil informou que o motorista não possui antecedentes criminais e que o caso foi classificado como tentativa de homicídio, sendo encaminhado à Justiça. Pires também passou por um exame de alcoolemia, e a investigação sobre o incidente continua em andamento.

