Falha no sistema de sinalização gera caos em três linhas do Metrô de São Paulo e revolta usuários

Problema teve início por volta das 6h30, na região da estação Ana Rosa; trens circularam em modo manual nesse trecho, o que provocou lentidão e atrasos em toda a rede

Fábio Vieira/FotoRua/Fotoarena/Estadão Conteúdo Falha causa lentidão e lotação de passageiros na estação Sé do Metrô, na região central de São Paulo



Uma falha no sistema de sinalização comprometeu a operação do Metrô de São Paulo na manhã desta quinta-feira (29), afetando diretamente as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. O problema teve início por volta das 6h30, na região da estação Ana Rosa, e impactou especialmente o trecho entre as estações Paraíso e Santa Cruz, na Linha 1. Por medida de segurança, os trens circularam em modo manual nesse trecho, o que provocou lentidão e atrasos em toda a rede. Como o sistema metroviário é interligado, o problema gerou reflexos nas linhas 2-Verde e 3-Vermelha, que também operaram com velocidade reduzida e maior intervalo entre os trens.

Passageiros relataram trens parados por mais de 20 minutos entre as estações e plataformas lotadas, especialmente nas estações Santana, Tucuruvi, Sé e Paraíso. Revoltados, usuários expressaram indignação nas redes sociais e com os próprios funcionários do Metrô. “O metrô está horrível na linha azul. Fila quilométrica no Jardim São Paulo, só uma catraca funciona, o trem está parado. Todo mundo está indo embora da estação para pegar o ônibus, que nunca passa”, revoltou-se no X (antigo Twitter) um usuário.

Durante o pico da manhã, o Metrô controlou o fluxo de entrada em diversas estações para evitar superlotação. Do lado de fora, também houve aglomeração. A situação começou a ser normalizada às 8h52, quando os trens voltaram a operar normalmente. Em nota, o Metrô pediu desculpas pelos transtornos e informou que os passageiros foram comunicados sobre a ocorrência por meio do sistema de som dos trens e estações, além dos canais oficiais. A empresa também reforçou que o monitoramento foi feito integralmente pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

Especialistas destacam que o episódio reforça a importância de manutenção constante e de um sistema de comunicação eficiente para lidar com falhas emergenciais. Apesar do contratempo, a resolução evitou maiores prejuízos à mobilidade urbana no restante do dia.

Veja as reclamações e os vídeos feitos pelos usuários do Metrô

metrô tá horrível na linha azul fila quilometrica no jd são paulo, funcionamento de uma só catraca, trem parado, e evacuação de outro e todo mundo indo embora da estação pra pegar o ônibus que nunca passa e qnd passa já tá extremamente lotado pic.twitter.com/MLw5e7nIoM — ton (@byeoseok) May 29, 2025

caralho eu ODEIO são paulo com todas as minhas forças

8h da manhã e a porra metro deu problema na ana rosa (linha azul)

e o caralho do tietê ta ENTUPIDO de gente pq os metros nao tao andando pic.twitter.com/lEQWqfGiGI — Filipe ||-// (@UselessLipe) May 29, 2025

Quintamos e qual a novidade? Nenhuma, o metrô de São Paulo sempre entrega tudo. E vamos de mais um dia de caos no transporte público 🙄@metrosp_oficial @spsobretrilhos @DiariodaCPTM pic.twitter.com/DcpTV5wCDi — Daniel Simões (@danielsim9es) May 29, 2025

Hoje o metro de São Paulo tá um inferno

Fiquei 1 hora tentando embarcar no metrô Tucuruvi, guento não, voltando pra casa de Uber, pq os ônibus também estão colapsando pic.twitter.com/t0kn0Rc9xo — Diretora do caos online (@bernstein__) May 29, 2025

Transferencia das linhas 2 verde do Metrô x 4 amarela da ViaQuatro.

Hoje quem conseguiu chegar aí merece um troféu 🏆 pois o problema na via na estação Ana Rosa da linha 1 azul, também afetou as linhas 2 verde e 3 vermelha. pic.twitter.com/bgw6gFOoUu — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) May 29, 2025

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA