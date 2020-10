Justiça do DF ordena retomada das aulas presenciais

A decisão atinge creches e escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio

MARCO AMBROSIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O juiz destacou que o governo distrital já lançou recomendações sanitárias que garantiriam o funcionamento das atividades escolares em meio à pandemia



O governo do Distrito Federal deverá retomar as aulas presenciais nas creches e escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio. A decisão é do juiz Renato Scussel, da Vara da Infância e da Juventude, em ação civil pública apresentada pelo Ministério Público. Plano de retorno de forma escalonada deverá ser elaborado, em até cinco dias, e o processo de volta às aulas deverá ser concluído em até 20 dias. Na sentença, o juiz destacou que a Constituição Federal determina o dever do Estado em assegurar o direito de acesso à educação. “Sob este enfoque, o Direito visa a uma prestação de fazer do Estado para que seja garantida a retomada das aulas presenciais para todas as crianças e adolescentes da rede pública de ensino do Distrito Federal, assegurando-lhes o direito precípuo de educação”.

O magistrado destacou, ainda, a decisão do governo em reabrir o comércio, alegando a ‘normalização das atividades’ com a retomada de cultos religiosos e até a realização de espetáculos públicos. Para Scussel, não é ‘justo e nem tampouco lícito’ que crianças e adolescentes do sistema público ‘sejam tolhidos no seu direito precípuo de educação’. Ele também ressaltou que o governo distrital já lançou recomendações sanitárias que garantiriam o funcionamento das atividades escolares em meio à pandemia e que é necessário ‘garantir a prioridade da preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e com destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude’. Desde o início da pandemia, o Distrito Federal registrou 208 mil casos de Covid-19 e mais de 3,6 mil mortes pela doença.

