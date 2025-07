Preso por ferir passageira na zona sul em ataques a ônibus em SP é filho de motorista

Filiação do suspeito, segundo os investigadores, reforça a tese de que os atos de vandalismo podem ter sido motivados pela rivalidade e a disputa por espaço entre empresas de transporte

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO A onda de depredação contra coletivos já registrou mais de 260 ocorrências somente na capital paulista, segundo a SPTrans



O suspeito de ferir gravemente uma passageira em um ônibus na avenida Washington Luís, zona sul de São Paulo, foi identificado pela polícia como Everton de Paiva Balbino, e foi preso nesta terça-feira (7), pelos policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e indiciado pelo por tentativa de homicídio e danos ao patrimônio. Ele é filho de um motorista de ônibus, segundo a polícia de São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Uol. As investigações apontam que o pai de Everton não teria envolvimento nos ataques. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. Ainda segundo os investigadores, a filiação do suspeito reforça a tese de que os atos de vandalismo podem ter sido motivados pela rivalidade e a disputa por espaço entre empresas de ônibus. Em janeiro, a Prefeitura de São Paulo proibiu as empresas UPBus e a Transwolff de operarem linhas de ônibus na capital.

A onda de depredação contra coletivos já registrou mais de 260 ocorrências somente na capital paulista, segundo a SPTrans. Os ataques aconteceram também na região metropolitana e Baixada Santista. As outras hipóteses são a realização de desafios na internet – a polícia identificou adolescentes em algumas ações – e coordenação da facção criminosa PCC, mas a motivação ainda não foi apontada pelos investigadores. O ataque na Avenida Washington Luís, Campo Belo, na zona sul, foi um dos mais violentos na capital. A pedra acertou uma mulher sentada no banco que teve ferimentos no rosto e chegou a ser hospitalizada. Não há informações sobre seu estado de saúde. O ônibus atingido foi da concessionária MobiBrasil e operava na linha 607C/10 por volta das 21h45.

De acordo com a Polícia Civil, que contabiliza cerca de 180 atos de vandalismo registrados em Boletins de Ocorrência, 60% estão concentrados na zona sul da capital, principalmente nas avenidas Cupecê, Washington Luís e Vereador João de Luca. A polícia já realizou outras prisões de outros supostos autores dos disparos. Na última sexta-feira (4), um adolescente envolvido em um ataque em Cotia foi apreendido e conduzido à delegacia.

No sábado, 5, dois homens foram presos em flagrante após danificarem coletivos em Pirituba e Santo Amaro, nas zonas Oeste e Sul, respectivamente. Na quinta-feira, a Secretaria da Segurança Pública iniciou reforço de policiamento nos corredores, garagens e terminais de ônibus.

