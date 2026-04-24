Quem eram pai e filho que morreram em grave acidente em Minas Gerais

Vítimas estavam em uma caminhonete que transportava queijo, quando bateu na traseira de uma carreta; eles tinham 59 e 26 anos

Rogério Miguel Faria, de 59 anos, e Guilherme Nessrala Faria, de 26, que morreram em um acidente na MG-428, em Sacramento



O pai Rogério Miguel Faria, de 59 anos, e Guilherme Nessrala Faria, de 26, que morreram em um acidente na MG-428, em Sacramento, durante a madrugada de quinta-feira (23), eram naturais de Araxá, interior de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma caminhonete que transportava queijo. O veículo bateu na traseira de uma carreta que estava parada na rodovia por conta de um incêndio em sua carga.

Nascido no dia 23 de novembro de 1966, Rogério Faria utilizava as redes sociais para publicar fotos e vídeos de viagens que realizou.

Em outras postagens, Rogério mostrava eventos em que frequentava.

Rogério também utilizava as redes sociais para expor seus posicionamentos políticos.

Esposa também divulgava momentos

A esposa de Rogério, Adriana Nessrala, também compartilhava momentos com seu marido e seu filho, Guilherme Faria, nascido em 26 de julho de 1999.

No aniversário de Guilherme Faria em 2022, Adriana Nessrala publicou uma imagem com seu filho.

Como foi o acidente

O Corpo de Bombeiros informou que Rogério e Guilherme estavam em uma caminhonete que transportava queijo. O veículo bateu na traseira de uma carreta que estava parada na rodovia por conta de um incêndio em sua carga.

A Polícia Militar (PM) informou que estava em deslocamento na rodovia para atender a ocorrência de incêndio quando a viatura foi ultrapassada pela caminhonete e, poucos metros à frente, colidiu com a carreta.

Em razão do incêndio, os bombeiros e a equipe de resgate chegaram rapidamente. As vítimas da caminhonete morreram antes de receber socorro. Eles ficaram presos às ferragens, sendo necessário o desencarceramento.

A perícia da Polícia Civil foi até o local para investigar as causas do acidente e verificar se havia sinalização adequada na pista. O motorista da carreta disse à polícia que o fogo começou após um superaquecimento no sistema de freios.

O velório de Rogério Faria e Guilherme Faria foi realizado nesta sexta-feira (24), no Passo da Saudade do Cemitério das Paineiras.