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Caiado anunciará apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

A decisão do ex-governador se deu depois de conversa interna com PSD e a legenda optar pela neutralidade na disputa presidencial
Júlia Mano Beatriz Manfredini

Júlia Mano e Beatriz Manfredini

Caiado
Caiado terminou a disputa presidencial em 5º WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) declarou nesta segunda-feira (5) que anunciará apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. O goiano terminou a disputa ao Palácio do Planalto em quinto, com 2.605.148 votos, equivalente a 2,18%.

Caiado contou que conversou por telefone com Flávio. O anúncio deverá ser feito em evento em Goiânia, na terça-feira (6), às 14h.

No domingo (4), o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, anunciou que a legenda ficará neutra no segundo turno da disputa presidencial. Dessa forma, os diretórios estaduais e os seus integrantes podem definir individualmente se apoiarão Flávio ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Logo depois de definida a ida da disputa presidencial ao segundo turno, Caiado disse que iria conversar primeiro com Kassab antes de definir seu posicionamento para a próxima etapa do pleito presidencial.

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