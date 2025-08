Negócios voltados aos baby boomers disparam nos EUA

Empresas americanas estão redirecionando seus esforços para atender a um público que detém cerca de 50% da riqueza do país

Eddie K/Pixabay Apesar do consumo estável e leal dos boomers, analistas alertam para os riscos associados à dependência de ativos financeiros



Nos Estados Unidos, a geração baby boomer está desempenhando um papel crucial na transformação do mercado. Com o envelhecimento dessa geração, as empresas americanas estão redirecionando seus esforços para atender a um público que detém cerca de 50% da riqueza do país, conforme dados da seguradora Allianz. Os boomers são consumidores exigentes que valorizam qualidade, conforto e estabilidade, influenciando diretamente setores como turismo, alimentação, varejo, publicidade e reformas residenciais. A demanda por serviços personalizados está em alta, com empresas como a Viking Cruises, que oferece experiências exclusivas para adultos, colhendo resultados expressivos. Desde sua oferta pública inicial no ano passado, as ações da Viking Cruises dobraram, refletindo o sucesso de sua estratégia voltada para o público mais velho.

Apesar do consumo estável e leal dos boomers, analistas alertam para os riscos associados à dependência de ativos financeiros, como ações e imóveis. Quedas no mercado podem levar a uma redução significativa nos gastos desse grupo. No entanto, o chamado PIC 65, período entre 2024 e 2027 em que muitos americanos completarão 65 anos, está acelerando o desenvolvimento de produtos e serviços voltados para a terceira idade. Com o envelhecimento da população global e o aumento da expectativa de vida, o modelo de consumo dos boomers deve continuar a influenciar as estratégias de negócios nos próximos anos.

O Wall Street Journal destaca que o mercado de moradias adaptadas e residências assistidas deve entrar em um novo ciclo de crescimento, impulsionado pela demanda dos boomers. Empresas que compreenderem as necessidades e o comportamento desse público poderão não apenas crescer, mas também liderar o mercado da chamada economia prateada.

Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA