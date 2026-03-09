Trump anuncia eliminação de sanções ao petróleo em plena guerra com Irã

Desde o começo da guerra em 28 de fevereiro o preço do petróleo subiu e chegou à US$ 100 por barril, atingindo o maior nível desde fevereiro de 2022

Joe Raedle/Getty Images via AFP Petróleo teve sua maior cotação desde 2022 com a guerra no irã



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta segunda-feira (9) que irá eliminar algumas sanções ao petróleo em plena guerra com Irã. “Vamos abrir mão de certas sanções relacionadas ao petróleo para reduzir preços”, disse Trump. “Nós temos sanções contra alguns países, e vamos retirar essas sanções”, acrescentou o mandatário norte-americano. Ele ressaltou que a medida deve ser mantida até a situação no Estrito de Ormuz normalizar.

Apesar do anúncio, Trump não especificou quais vão ser os países que entraram na lista para terem as sanções retiradas.

Desde o começo da guerra em 28 de fevereiro, o preço do petróleo subiu e chegou à US$ 100 por barril, atingindo o maior nível desde fevereiro de 2022. “Estamos buscando manter os preços do petróleo baixos, eles subiram artificialmente por conta da ‘excursão’ “, explicou Trump, que também informou que sabia que os preços do petróleo subiriram. “Eles subiram provavelmente menos do que eu esperava que ele subiriam”, indicou.

A declaração vem após o republicado dizer que a guerra com Irã estava “praticamente encerrada”. A fala ocasionou em impacto imediato no preço do petróleo, que caiu nas negociações eletrônicas após o fechamento.

Por volta das 19h45 GMT (16h45 no horário de Brasília), o preço do barril de Brent, referência internacional, caía 5,20%, para 87,87 dólares, em relação ao preço de fechamento, alguns minutos antes. O West Texas Intermediate (WTI) perdia 7,47%, para 84,11 dólares. Os preços dispararam nos últimos dez dias, diante das dificuldades de abastecimento a partir do Oriente Médio devido ao conflito.