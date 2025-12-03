Após nova conversa, Lula diz que há ‘o Trump da TV e o da conversa pessoal’

Líderes conversaram por 30 minutos na terça-feira (2); petista destaca mudança de tom nas conversas e diz ver espaço para novos avanços nas negociações com os EUA

Andrew Caballero-Reynolds/AFP Lula conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (3) que vê duas versões de Donald Trump: a exibida na televisão e a que aparece nas conversas privadas. A declaração foi dada após o telefonema de 40 minutos que Lula fez ao presidente dos Estados Unidos na terça-feira (2). Em entrevista à TV Verdes Mares, de Fortaleza, Lula disse que Trump costuma parecer “muito nervoso” diante das câmeras, mas adota outro tom em diálogos reservados. “Temos dois Trumps: o da televisão e o da conversa pessoal”, afirmou.

Segundo o petista, a conversa foi “extraordinária” e reforçou a “boa química” citada pelos dois presidentes desde o breve encontro que tiveram na Assembleia Geral da ONU, em setembro. A ligação foi a terceira interação direta entre os dois líderes desde o início das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Desta vez, Lula voltou a defender a retirada total das tarifas aplicadas a produtos brasileiros. Embora tenha elogiado a decisão recente dos EUA de eliminar a sobretaxa de 40% sobre mais de 200 itens — como café, carne bovina, cacau e frutas —, ele cobrou a redução das tarifas que ainda atingem cerca de 22% das exportações do país.

O presidente também relatou ter enviado documentos a Trump sobre o enfrentamento ao crime organizado e a possibilidade de ampliar a cooperação na fronteira e em ações internacionais. “O crime organizado é um atraso, e disse a ele que estamos dispostos a trabalhar juntos onde for necessário”, declarou. Trump, por sua vez, confirmou aos jornalistas na Casa Branca que teve uma “boa conversa” com Lula e disse “gostar” do presidente brasileiro. O americano comentou brevemente que os dois trataram de comércio e sanções, sem entrar em detalhes.

A crise entre os países começou em agosto, quando o governo Trump impôs tarifas e punições a autoridades brasileiras, alegando riscos à segurança nacional dos EUA. As tensões começaram a diminuir após encontros diplomáticos e o aceno positivo do republicano durante a ONU, quando mencionou ter “excelente química” com Lula. Com o recuo parcial do tarifaço e a expectativa de novas concessões, o governo brasileiro acredita que um acordo mais amplo esteja próximo. “Pode esperar: muita coisa pode acontecer”, disse Lula.

*Reportagem produzida com auxílio de IA