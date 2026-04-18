Após novo bloqueio de Ormuz, Trump adverte Irã: ‘Não podem nos chantagear’

DOUG MILLS / POOL / AFP Estados Unidos e Irã tem negciado sobre a abertura do Estreito de Ormuz



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu o Irã neste sábado (18) e disse que o País não pode “chantagear” Washington com suas mudanças de posição sobre o Estreito de Ormuz. “Estamos conversando com eles. Eles queriam fechar o estreito de novo – vocês sabem, como vêm fazendo há anos – e não podem nos chantagear”, disse Trump em um evento na Casa Branca.

Depois de anunciar a reabertura da passagem na sexta-feira (17), o Irã voltou a fechara Ormuz neste sábado em resposta à decisão dos Estados Unidos de manter o bloqueio aos seus portos. A reabertura, na sexta-feira, da passagem marítima crucial para o transporte mundial de petróleo foi bem recebida nas Bolsas e gerou otimismo em Washington

Em meio ao novo bloquei, lanchas rápidas iranianas abriram fogo contra um petroleiro no Estreito de Ormuz, informou a agência britânica de segurança marítima, depois que o Exército do Irã anunciou o fechamento da rota de navegação.

A República Islâmica havia “aceitado de boa-fé autorizar a passagem de um número limitado de petroleiros e navios comerciais” pelo estreito, mas os americanos “continuam com atos de pirataria amparados no chamado bloqueio”, denunciou neste sábado o comando central das Forças Armadas iranianas.

Na sexta, uma autoridade iraniana havia informado que o Teerã poderia voltar a fechar o Estreito de Ormuz, caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantenha o bloqueio naval na região. A declaração foi divulgada pela agência iraniana Fars, que classificou a decisão do norte-americano de manter as restrições como uma “chantagem”.

Trump publicou na rede Truth Social que o bloqueio aos portos iranianos será mantido até a conclusão de um acordo de paz. A mensagem foi divulgada após o presidente dos EUA agradecer ao governo iraniano pela liberação do Estreito de Ormuz durante o cessar-fogo acordado entre Líbano e Israel.

O que é o Estreito de Ormuz?

O Estreito de Ormuz foi fechado em 28 de fevereiro após ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A passagem marítima localizada entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, é classificada como o principal chokepoint (gargalo logístico) energético do mundo. Aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo bruto transitam por suas águas diariamente, volume que equivale a cerca de 20% do consumo global da commodity. Entender a geografia e o xadrez político dessa rota é essencial para explicar por que um possível fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã pode causar um colapso na economia global