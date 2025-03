China retalia Estados Unidos com tarifas sobre alimentos e fortalece tensão comercial

Tarifas adicionais, que variam de 10% a 15% sobre produtos importados pelos EUA, começarão a valer a partir de 10 de março

A China decidiu implementar nesta terça-feira (4) tarifas adicionais que variam de 10% a 15% sobre uma série de produtos alimentícios importados pelos Estados Unidos, como soja, trigo e frango. Essa ação é uma resposta direta às tarifas já impostas pelos americanos e intensifica a atual guerra comercial entre as duas nações. As novas medidas coincidem com a expectativa de anúncios econômicos por parte de Xi Jinping, que visam mitigar as perdas nas exportações.

Essas tarifas, que começarão a valer a partir de 10 de março, incluem uma taxa de 15% sobre frango, trigo, milho e algodão, além de 10% sobre sorgo, soja, carne suína, carne bovina, produtos aquáticos, frutas, vegetais e laticínios.

“Tarifas adicionais de 15% serão impostas sobre frango, trigo, milho e algodão. Tarifas adicionais de 10% também serão impostas sobre sorgo, soja, carne suína, carne bovina, produtos aquáticos, frutas, vegetais e laticínios”, informou o Ministério das Finanças.

Em um movimento adicional, a China também adicionou 10 empresas americanas à sua lista de entidades consideradas não confiáveis e impôs restrições a 15 outras companhias.

As novas tarifas têm um impacto significativo nas exportações agrícolas dos Estados Unidos, especialmente em um momento delicado para os agricultores do país. A soja, que é uma das principais commodities exportadas, registrou uma queda de aproximadamente 0,6% em seus futuros na bolsa de Chicago, refletindo a preocupação do setor.

Embora a resposta da China seja considerada menos severa em comparação com a primeira fase da guerra comercial, que ocorreu entre 2018 e 2019, as tensões comerciais entre os dois países continuam a se agravar. Além das tarifas, o governo chinês também proibiu a importação de máquinas de sequenciamento genético da empresa Illumina e divulgou um documento oficial sobre o controle da produção de fentanil.

