Conselho Europeu pede cessar-fogo imediato em Gaza

Cúpula da União Europeia condenou a grave situação humanitária na Palestina, classificou como ‘inaceitável’ o número de civis mortos e os níveis de fome, e defendeu o fim permanente das hostilidades

Foto de Bashar TALEB / AFP Crianças palestinas sobreviventes aos ataques constantes de Israel brincam perto do lixo em frente à sede fechada da UNRWA



O Conselho Europeu pediu um “cessar-fogo imediato” na Faixa de Gaza e libertação incondicional de todos os reféns, em comunicado divulgado nesta quinta-feira (26). O conselho criticou a situação humanitária em Gaza, o número “inaceitável” de mortes de civis e os níveis de fome, defendendo o fim permanente das hostilidades. “Pedimos a Israel que levante seu bloqueio em Gaza e permita o acesso imediato, sem impedimentos e deixe que as agências humanitárias atuem de modo independente e imparcial para salvar vidas”, afirmou.

O conselho lembrou que Israel precisa cumprir com as obrigações internacionais, mas também criticou a recusa do Hamas em entregar os reféns restantes. As autoridades se comprometeram a aplicar medidas restritivas aos colonos extremistas israelenses, entidades e organizações que apoiam a expansão do assentamento ilegal, ao mesmo tempo em que pede mais restrições para lidar com o Hamas.

“A União Europeia (UE) continua firmemente comprometida em alcançar uma paz sustentável na solução de dois Estados”, disse, acrescentando que apoia a Autoridade Palestina. O Conselho Europeu também se comprometeu a manter a paz, a segurança e a estabilidade no Oriente Médio, celebrando o acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã. “Sempre deixamos claro que o Irã não pode nunca ter uma arma nuclear”, disse. Sobre a Síria, a UE afirmou que respeitará completamente suas fronteiras, independência e soberania, além de rever suas sanções contra o país.

*Com informações do Estadão Conteúdo